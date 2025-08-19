Подрядчика внесли в черный список после затопления нижегородской поликлиники Общество

ООО СУГ "Сенека-Строй" внесено в реестр недобросовестных поставщиков по решению комиссии Нижегородского УФАС. Поводом стало неисполнение обязательств по контракту с детской поликлиникой №18 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном управлении антимонопольной службы.

Компания заключила договор на сумму более 9 млн рублей, в рамках которого должна была провести демонтаж кровли здания. Однако работы были выполнены с нарушениями, что привело к затоплению помещений, выходу из строя электропроводки и повреждению оборудования.

24 июля 2025 года заказчик — поликлиника — в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта, поскольку подрядчик фактически сам прекратил выполнение обязательств.

После рассмотрения обращения медицинского учреждения антимонопольная служба признала действия подрядчика ненадлежащими и приняла решение включить ООО СУГ "Сенека-Строй" в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

Ранее сообщалось, что ФАС нашла нарушение в контракте на укрепление склонов Нижегородского кремля.