Два новых причала появятся в Сокольском округе

Фото:
Территориальный управляющий Корпорации развития Нижегородской области Олег Гусев провел рабочую встречу с главой Сокольского округа Александром Созоновым и инвестиционным уполномоченным Андреем Червяковым. Об этом сообщили в телеграм-канале Корпорации.
Во время встречи стороны обсудили текущую инвестиционную активность в муниципалитете, а также выехали на осмотр потенциальных площадок для реализации новых проектов.
По итогам осмотра были определены два земельных участка в Сокольском, подходящие для размещения объектов причальной инфраструктуры. Информация об этих территориях будет размещена на инвестиционных картах регионального и федерального уровней.
Кроме того, Олег Гусев взял на сопровождение инвестиционный проект в сфере туризма и рекреации. Объем вложений в его реализацию составит 500 млн рублей.
Ранее сообщалось. что в Нижегородской области одобрили выделение участков под 278 инвестиционных проектов на 40 млрд рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+