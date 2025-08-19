Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Последние новости рубрики Общество
22 августа 2025 13:30  [52] Шесть случаев клещевого энцефалита зафиксировано в Нижегородской области
22 августа 2025 13:11  [97] Купание разрешено на девяти пляжах Нижнего Новгорода
22 августа 2025 12:47  [121] Два новых причала появятся в Сокольском округе
22 августа 2025 11:32  [133] ВТБ улучшает условия по краткосрочным депозитам
22 августа 2025 11:00  [191] Месячная норма осадков может выпасть в Нижнем Новгороде за три дня
22 августа 2025 10:40  [170] МТС улучшила мобильный интернет в городе Павлово около медучреждений
22 августа 2025 10:14  [216] Сразу два опасных гриппа придут в Россию этой осенью: как защититься
22 августа 2025 09:58  [192] Никитин поздравил нижегородцев с Днём государственного флага России
22 августа 2025 09:32  [208] Рейс из Нижнего Новгорода в Сухум задерживается 22 августа
22 августа 2025 09:15  [223] Шесть городов Нижегородской области получат федеральные гранты на благоустройство
Общество

Два новых причала появятся в Сокольском округе

22 августа 2025 12:47  [121] Общество
Два новых причала появятся в Сокольском округе

Фото: Кира Мишина

Территориальный управляющий Корпорации развития Нижегородской области Олег Гусев провел рабочую встречу с главой Сокольского округа Александром Созоновым и инвестиционным уполномоченным Андреем Червяковым. Об этом сообщили в телеграм-канале Корпорации.

Во время встречи стороны обсудили текущую инвестиционную активность в муниципалитете, а также выехали на осмотр потенциальных площадок для реализации новых проектов.

По итогам осмотра были определены два земельных участка в Сокольском, подходящие для размещения объектов причальной инфраструктуры. Информация об этих территориях будет размещена на инвестиционных картах регионального и федерального уровней.

Кроме того, Олег Гусев взял на сопровождение инвестиционный проект в сфере туризма и рекреации. Объем вложений в его реализацию составит 500 млн рублей.

Ранее сообщалось. что в Нижегородской области одобрили выделение участков под 278 инвестиционных проектов на 40 млрд рублей.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных