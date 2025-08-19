Два новых причала появятся в Сокольском округе Общество

Фото: Кира Мишина

Территориальный управляющий Корпорации развития Нижегородской области Олег Гусев провел рабочую встречу с главой Сокольского округа Александром Созоновым и инвестиционным уполномоченным Андреем Червяковым. Об этом сообщили в телеграм-канале Корпорации.

Во время встречи стороны обсудили текущую инвестиционную активность в муниципалитете, а также выехали на осмотр потенциальных площадок для реализации новых проектов.

По итогам осмотра были определены два земельных участка в Сокольском, подходящие для размещения объектов причальной инфраструктуры. Информация об этих территориях будет размещена на инвестиционных картах регионального и федерального уровней.

Кроме того, Олег Гусев взял на сопровождение инвестиционный проект в сфере туризма и рекреации. Объем вложений в его реализацию составит 500 млн рублей.



Ранее сообщалось. что в Нижегородской области одобрили выделение участков под 278 инвестиционных проектов на 40 млрд рублей.