Врачу стало плохо при заборе крови у пациента в Нижнем Новгороде

В городской клинической больнице № 5 произошёл несчастный случай с участием медицинского работника. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Нижегородской области.
По предварительным данным, поздним вечером 24 июля во время забора крови у пациента в смотровом кабинете сотрудник больницы неожиданно потерял равновесие и упал. В результате падения он получил травмы.
В Гострудинспекцию поступило сообщение об этом инциденте. Сейчас ведомство устанавливает причины случившегося, а также запрошена медицинская справка, чтобы определить, насколько серьёзно пострадал работник.
