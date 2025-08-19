Врачу стало плохо при заборе крови у пациента в Нижнем Новгороде Происшествия

В городской клинической больнице № 5 произошёл несчастный случай с участием медицинского работника. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

По предварительным данным, поздним вечером 24 июля во время забора крови у пациента в смотровом кабинете сотрудник больницы неожиданно потерял равновесие и упал. В результате падения он получил травмы.

В Гострудинспекцию поступило сообщение об этом инциденте. Сейчас ведомство устанавливает причины случившегося, а также запрошена медицинская справка, чтобы определить, насколько серьёзно пострадал работник.

