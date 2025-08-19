125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Последние новости рубрики Происшествия
22 августа 2025 16:34  [54] Нижегородского подростка пытались заставить поджечь военкомат
22 августа 2025 15:37  [121] Врачу стало плохо при заборе крови у пациента в Нижнем Новгороде
22 августа 2025 15:16  [121] Экс-начальника отдела закупок в Сарове осудили за взятку и превышение полномочий
22 августа 2025 14:15  [173] Провал на временном мосту парализовал движение в Навашинском округе
22 августа 2025 12:23  [261] Мотоциклист влетел в ограждение на улице Родионова и погиб на месте
22 августа 2025 12:07  [192] Наркосбытчика с крупной партией поймали в Лысковском районе
22 августа 2025 10:23  [254] Пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде обернулся эвакуацией 10 человек
22 августа 2025 10:06  [279] Экс-ректору НГЛУ Жанне Никоновой смягчили меру пресечения
21 августа 2025 18:30  [348] Первое уголовное дело за дропперство возбудили в Нижегородской области
21 августа 2025 17:58  [374] Нападение собаки на ребенка в Кстовском районе обернулось уголовным делом
Происшествия

Врачу стало плохо при заборе крови у пациента в Нижнем Новгороде

22 августа 2025 15:37
Врачу стало плохо при заборе крови у пациента в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В городской клинической больнице № 5 произошёл несчастный случай с участием медицинского работника. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

По предварительным данным, поздним вечером 24 июля во время забора крови у пациента в смотровом кабинете сотрудник больницы неожиданно потерял равновесие и упал. В результате падения он получил травмы.

В Гострудинспекцию поступило сообщение об этом инциденте. Сейчас ведомство устанавливает причины случившегося, а также запрошена медицинская справка, чтобы определить, насколько серьёзно пострадал работник.

Ранее сообщалось, что главный ветеринарный врач скончался на территории молочно-товарной фермы в Ковернинском округе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Новости по теме
20 августа 2025 17:15  [445] Водителя-экспедитора нашли мертвым в кабине грузовика в Воротынском округе
18 августа 2025 17:39  [514] Трудинспекция изучает травмы Стаса Пьехи на нижегородском концерте
18 августа 2025 15:00  [533] Госинспекция труда проверяет ДТП со скорой помощью в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
