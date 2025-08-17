Трудинспекция изучает травмы Стаса Пьехи на нижегородском концерте

Гострудинспекция Нижегородской области начала проверку по факту получения травм популярным исполнителем Стасом Пьехой во время его концерта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ведомстве.
Поводом для начала проверки стали сообщения в СМИ и публикации в социальных сетях самого артиста.
"Певец рассказал, что во время выступления он и прыгал, и орал, и визжал, сорвал себе ногу и травмировал копчик при выступлении в Нижнем Новгороде", - прокомментировал главный государственный инспектор труда по Нижегородской области Илья Мошес.
Ведомство сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Напомним, Стас Пьеха выступил на концерте в честь Дня города в Ленинском районе. Также мы рассказывали, как нижегородцы отпраздновали 804-летие столицы Приволжья.
