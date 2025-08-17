Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Происшествия

Госинспекция труда проверяет ДТП со скорой помощью в Нижнем Новгороде

18 августа 2025 15:00
Госинспекция труда начала проверку ДТП со скорой помощью в Нижнем Новгороде

Гострудинспекция Нижегородской области проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором, по предварительным данным, участвовал автомобиль скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в ведомстве. 

Отмечается, что информация об инциденте появилась в средствах массовой информации. Согласно опубликованным данным, ДТП произошло 15 августа 2025 года на пересечении Казанского шоссе и улицы Богдановича в Нижнем Новгороде.

Как сообщил главный государственный инспектор труда по Нижегородской области Илья Мошес, специалисты инспекции проверяют сведения о возможных пострадавших в результате столкновения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что оператор почты пострадала при нападении в Нижнем Новгороде. 

