Госинспекция труда проверяет ДТП со скорой помощью в Нижнем Новгороде

Гострудинспекция Нижегородской области проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором, по предварительным данным, участвовал автомобиль скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что информация об инциденте появилась в средствах массовой информации. Согласно опубликованным данным, ДТП произошло 15 августа 2025 года на пересечении Казанского шоссе и улицы Богдановича в Нижнем Новгороде.

Как сообщил главный государственный инспектор труда по Нижегородской области Илья Мошес, специалисты инспекции проверяют сведения о возможных пострадавших в результате столкновения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

