План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту

План "Ковер" отменили в аэропорту Нижнего Новгорода. О снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов сообщили в Росавиации.
Напомним, что ограничения вводились из-за угрозы атаки БПЛА. Они действовали почти четыре часа. За это время на запасной аэродром ушел один самолет.
По словам официального представителя Росавиации Артема Кореняко, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Как сообщалось ранее, из-за плана "Ковер" в Нижнем Новгороде пришлось отменить авиашоу в рамках "Пари феста" (18+).
