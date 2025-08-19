План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту Общество

План "Ковер" отменили в аэропорту Нижнего Новгорода. О снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов сообщили в Росавиации.

Напомним, что ограничения вводились из-за угрозы атаки БПЛА. Они действовали почти четыре часа. За это время на запасной аэродром ушел один самолет.

По словам официального представителя Росавиации Артема Кореняко, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось ранее, из-за плана "Ковер" в Нижнем Новгороде пришлось отменить авиашоу в рамках "Пари феста" (18+).