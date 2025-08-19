Нижегородский аэропорт приостановил работу второй раз за сутки Общество

План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту второй раз за сутки.

Напомним, что в пять часов вечера 23 августа Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и отправление рейсов в целях безопасности воздушных судов. Спустя почти четыре часа ограничения отменили, и аэропорт вновь заработал.

Но в 22:06 представитель Росавиации Артем Кореняко опубликовал новый пост в своем телеграм-канале, из которого следует, что воздушная гавань в Нижнем Новгороде снова временно не работает. Имеется угроза БПЛА.

Добавим, что этим вечером вражеский беспилотник был уничтожен в соседней Чувашии. По информации главы республики Олег Николаев, обломки летательного аппарата рухнули на поле около деревни Аркасы. Никто не пострадал.