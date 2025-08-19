Ливни осложнят дорожную обстановку в Нижнем Новгороде

Фото:
Синоптики вновь прогнозируют интенсивные осадки в Нижнем Новгороде и по всему региону. По данным регионального управления МЧС, сильные дожди ожидаются 24 августа.
Специалисты предупреждают, что погодные условия могут серьезно осложнить дорожную ситуацию. Водителям следует быть особенно внимательными за рулем и отказаться от высокой скорости — в условиях дождя ухудшается видимость, а сцепление шин с дорогой снижается.
Кроме того, проливные дожди могут привести к размытию обочин и проселочных дорог. Покрытие становится скользким, что увеличивает риск заносов и потери управления.
Также автомобилистам советуют избегать низких участков местности, где возможно скопление воды и подтопления. В таких зонах движение может быть опасным.
Напомним, что выпадение месячной нормы осадков за три дня прогнозируется в Нижнем Новгороде. Ранее стало известно, что сильные дожди накроют Нижегородскую область в ближайшее время.
