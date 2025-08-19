Грязевой поток после ливня затопил участок Ошарской в Нижнем Новгороде Происшествия

Сильный дождь, прошедший в Нижнем Новгороде 19 августа, спровоцировал обвал грунта на улице Ошарской. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

По их словам, инцидент произошёл вблизи дома №98/1. Потоки воды смыли землю с откоса, и грязь начала стекать на проезжую часть, затапливая припаркованные автомобили. Некоторые машины оказались частично засыпаны, и их владельцам пришлось раскапывать транспорт вручную с помощью лопат.

Очевидцы отмечают, что подобные случаи происходят на этом участке регулярно после сильных осадков. По словам местных жителей, проблема известна давно, но каких-либо кардинальных мер по укреплению склонов до сих пор не предпринято.

В администрации Советского района сообщили, что утром 20 августа последствия происшествия были полностью ликвидированы силами коммунальных служб.

Ранее сообщалось, что сильные дожди и грозы ждут жителей Нижнего Новгорода, начиная с 17 августа.