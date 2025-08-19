Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Происшествия
20 августа 2025 11:10  [2] Грязевой поток после ливня затопил участок Ошарской в Нижнем Новгороде
20 августа 2025 10:23  [111] Нижегородский агрохолдинг задолжал сотрудникам почти 3 миллиона рублей
20 августа 2025 09:46  [147] Волонтер и раллист Дмитрий Ружьев погиб в ДТП на Бору
19 августа 2025 19:30  [284] Почти 7 тысяч квадратных метров наркопосевов уничтожили в Нижегородской области
19 августа 2025 18:37  [277] 380 млн рублей пытались незаконно вывести за рубеж из Нижегородской области
19 августа 2025 18:15  [362] Сотрудницу нижегородского центра "Вега" осудят за мошенничество
19 августа 2025 16:42  [303] Двух нижегородцев задержали по подозрению в обороте наркотиков
19 августа 2025 15:38  [455] Нижегородская епархия ждет возбуждения уголовного дела по непристойному видео
19 августа 2025 15:00  [368] Водитель погиб при столкновении "Ауди" с "ГАЗелью" в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 14:38  [329] В Нижегородской области за сутки ликвидировали четыре пожара
Происшествия

Грязевой поток после ливня затопил участок Ошарской в Нижнем Новгороде

20 августа 2025 11:10
Грязевой поток после ливня затопил участок Ошарской в Нижнем Новгороде

Сильный дождь, прошедший в Нижнем Новгороде 19 августа, спровоцировал обвал грунта на улице Ошарской. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

По их словам, инцидент произошёл вблизи дома №98/1. Потоки воды смыли землю с откоса, и грязь начала стекать на проезжую часть, затапливая припаркованные автомобили. Некоторые машины оказались частично засыпаны, и их владельцам пришлось раскапывать транспорт вручную с помощью лопат.

Очевидцы отмечают, что подобные случаи происходят на этом участке регулярно после сильных осадков. По словам местных жителей, проблема известна давно, но каких-либо кардинальных мер по укреплению склонов до сих пор не предпринято.

В администрации Советского района сообщили, что утром 20 августа последствия происшествия были полностью ликвидированы силами коммунальных служб.

Ранее сообщалось, что сильные дожди и грозы ждут жителей Нижнего Новгорода, начиная с 17 августа.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
