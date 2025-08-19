"Пари НН" уступил московскому "Динамо" 0:3 Спорт

Фото: Telegram-канал ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари НН" потерпел поражение от московского "Динамо" в шестом туре Российской премьер-лиги, сообщается в соцсетях нижегородской команды. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу столичных футболистов.

Один из голов в собственные ворота забил словенский защитник "Пари НН" Свен Карич. Кроме того, за "Динамо" отличились Даниил Фомин и Роберто Фернандес Маричаль.

Главный тренер нижегородской команды Алексей Шпилевский на послематчевой пресс-конференции не скрывал своего разочарования. Он подчеркнул, что результат стал следствием индивидуальных ошибок игроков.

"До замен было видно, что команда старалась, играла с желанием. Но после этого стало заметно, что не хватало страсти и мотивации. Против таких соперников, как "Динамо", так играть нельзя. Тем не менее, продолжаем двигаться вперёд", — отметил Шпилевский.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Волна" из Нижегородской области продолжит борьбу в третьем раунде Кубка России.