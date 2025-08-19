125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Последние новости рубрики Спорт
24 августа 2025 09:17  [123] "Пари НН" уступил московскому "Динамо" 0:3
24 августа 2025 07:41  [233] Первой на новой Ледовой арене в Нижнем Новгороде сыграет "Чайка"
23 августа 2025 20:33  [273] В "Торпедо" заявили о возрождении Кубка губернатора Нижегородской области
23 августа 2025 12:58  [303] Овечкин анонсировал матч "Динамо" в поддержку дальневосточного леопарда
22 августа 2025 20:17  [372] Нижегородский ФК "Волна" пробился в третий раунд Кубка России
22 августа 2025 19:15  [372] ОМК помогает сотрудникам вести здоровый образ жизни
22 августа 2025 14:00  [426] Нижегородское "Торпедо" открывает еще одно детское отделение
22 августа 2025 11:50  [469] Нижегородские ветераны СВО успешно выступили на межрегиональном турнире
22 августа 2025 08:38  [448] Три футбольных поля при детсадах открыли в Дзержинске
21 августа 2025 18:55  [500] Нижегородские футзалистки сыграют с Аргентиной, Колумбией и США на Кубке мира
Спорт

"Пари НН" уступил московскому "Динамо" 0:3

24 августа 2025 09:17  [123] Спорт
Пари НН уступил московскому Динамо 0:3

Фото: Telegram-канал ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари НН" потерпел поражение от московского "Динамо" в шестом туре Российской премьер-лиги, сообщается в соцсетях нижегородской команды. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу столичных футболистов.

Один из голов в собственные ворота забил словенский защитник "Пари НН" Свен Карич. Кроме того, за "Динамо" отличились Даниил Фомин и Роберто Фернандес Маричаль.

Главный тренер нижегородской команды Алексей Шпилевский на послематчевой пресс-конференции не скрывал своего разочарования. Он подчеркнул, что результат стал следствием индивидуальных ошибок игроков.

"До замен было видно, что команда старалась, играла с желанием. Но после этого стало заметно, что не хватало страсти и мотивации. Против таких соперников, как "Динамо", так играть нельзя. Тем не менее, продолжаем двигаться вперёд", — отметил Шпилевский.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Волна" из Нижегородской области продолжит борьбу в третьем раунде Кубка России.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных