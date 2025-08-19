Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Нижегородские футзалистки сыграют с Аргентиной, Колумбией и США на Кубке мира

Нижегородские футзалистки сыграют с Аргентиной, Колумбией и США на Кубке мира

Фото: ЖМФК "Норманочка"

Стали известны соперницы нижегородской "Норманочки" в Кубке мира по футзалу, который пройдет в Бразилии.

В групповом этапе спортсменкам сразятся с аргентинской командой "Падре Мугика", колумбийской "Ла Перла" и "Нью-Йорком Эквадор" из США. Встречи с Аргентиной и Колумбией состоятся 27 августа. Матч против США пройдет 29 августа.

В группе A сыграют бразильские команды "Каскавел" и "Сагипа", а также "Ювентас" из Колумбии и аргентинский "Пиночо".

Нижегородки отправились в Бразилию 21 августа. Их провожала супруга губернатора Нижегородской области Екатерина Никитина.

Напомним, "Норманочка" ставит большие цели на этот турнир. Как отмечал президент ПКМФ "Торпедо" Николай Ходов, выход в финал станет величайшей задачей не только для клуба, но и для всего российского футбола. 

