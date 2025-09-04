Нижегородцев приглашают на выборы, обещая прозрачность и комфорт Политика

Фото: Кира Мишина

Избирательная комиссия Нижегородской области продолжает активную подготовку к Единому дню голосования, который пройдет с 12 по 14 сентября 2025 года. В эти дни жители Нижнего Новгорода будут выбирать депутатов городской Думы.

Личное общение как главный инструмент информирования

Избирком информирует граждан о предстоящих выборах через различные каналы: от информационных экранов и умных остановок до публикаций в СМИ. Однако, как отмечает председатель региональной избирательной комиссии Маргарита Андреева, наилучший способ донесения информации – живое общение.

По ее словам, основная цель – донести информацию о выборах до каждого избирателя, дойти до каждого дома, каждой квартиры и ответить на все вопросы, интересующие избирателей.

В рамках федерального проекта «ИнформУИК», разработанного Центральной избирательной комиссией, члены участковых избирательных комиссий обошли избирателей, приходили к ним домой. Обходчики рассказывали, где и как можно проголосовать, кто из кандидатов зарегистрирован, а также уточняли сведения об избирателях для актуализации списков. В процессе обходов выясняли и предпочтительный формат голосования – на участке или на дому.

Для сбора информации использовали планшеты и специализированное мобильное приложение.

Анна Красильникова, заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской области: «Мы не агитируем, мы объясняем. Очень важно понимать, что это не агитация, а информирование о предстоящих выборах, о наиболее удобной форме голосования для избирателя!».

Период реализации подомовых (поквартирных) обходов в городе Нижнем Новгороде уже завершен, он проходил с 15 по 30 августа 2025 года.

О результатах Маргарита Андреева: «Количество пройденных обходчиками домовладений составляет 98%, количество открытых избирателями дверей – 75%, а количество проинформированных избирателей-нижегородцев – почти 800 тыс. человек. Уверена, что такая адресная работа путем профессионального подробного и точного информирования избирателей и информационно-разъяснительной работы позволит повысить явку на предстоящих выборах депутатов в городскую Думу города Нижнего Новгорода. Пользуясь случаем, благодарю наших членов участковых комиссий за проделанную профессиональную и качественную работу».

Общественное наблюдение и прозрачность процесса

Контроль за проведением выборов осуществляется совместно с Общественной палатой Нижегородской области. В этом году планируется направить на избирательные участки города 1800 общественных наблюдателей, а по всей области – более 3000 человек. На каждом участке будут работать по три наблюдателя.

Обучение наблюдателей проходит в несколько этапов. В дни голосования традиционно будет действовать ситуационный центр при Общественной палате, где работу будут координировать независимые эксперты и представители СМИ. Также будет открыта горячая линия, куда можно будет сообщить о предполагаемых нарушениях. Обратиться на горячую линию может любой избиратель Нижегородской области.

Безопасность участков – в приоритете

Обеспечение безопасности избирателей – одна из ключевых задач. Как отметили в региональном избиркоме, сейчас ведется комплекс профилактических мероприятий с участием профильных служб. Проверяется соблюдение требований пожарной безопасности, отрабатываются действия в нештатных ситуациях.

Члены комиссий также проходят соответствующую подготовку на случай непредвиденных ситуаций в день голосования. Все участки оснащаются необходимыми информационными материалами. Будет организовано дежурство экстренных служб.

Доступность для людей с ОВЗ

Большое внимание уделяется организации участков для избирателей с ограниченными возможностями здоровья. Проводится паспортизация помещений: 98% участков в Нижнем Новгороде располагаются на первых этажах, оснащены пандусами и кнопками вызова.

Если участок расположен выше первого этажа, устанавливаются кнопки вызова и привлекаются волонтеры для помощи. Также готовятся материалы для слабовидящих и слабослышащих граждан, включая шрифт Брайля и крупный шрифт.

14 сентября будет работать диспетчерский центр сурдоперевода. На участках с большим числом слабовидящих избирателей установят тифломаркеры, которые позволяют прочитать бюллетень с помощью специального устройства. Эта технология уже получила положительные отзывы от избирателей с ОВЗ.

Молодежь приглашают на выборы

Особое внимание уделяется молодым избирателям. Избирком на постоянной основе проводит разъяснительную кампанию, рассказывая о значимости участия в выборах и вовлекая молодежь через различные форматы.

Только в этом году на территории Нижнего Новгорода было проведено сразу несколько семинаров в различных учреждениях среднего и высшего образования. Молодым избирателям разъяснялись важность участия в выборах и ответственность за будущее своего города, региона и страны в целом.

На выборах в городскую Думу впервые смогут проголосовать более 19 тысяч молодых людей. Для них подготовлены памятные сувениры – «вечные ручки».

Проголосовать можно и на дому

Выборы в Думу пройдут по 39 избирательным округам, в каждом из которых – свой список кандидатов. Голосование будет организовано в течение трех дней: 12, 13 и 14 сентября. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Кроме того, отдать свой голос за кандидата можно будет и на дому – по состоянию здоровья, при уходе за ребенком или родственником. Подать заявку для надомного голосования возможно с 4 сентября до 14:00 14 сентября.

Актуальная информация размещается на сайте избирательной комиссии Нижегородской области (вкладка «Календарь выборов»), на портале Госуслуг и на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.