Маршрут нижегородского электробуса Э-6 продлят до Верхних Печер Общество

С 1 сентября маршрут электробуса Э-6 в Нижнем Новгороде будет продлен до Верхних Печер, а количество подвижного состава на линии увеличится вдвое — с двух до четырех машин. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем региона.

Теперь электробусы начнут движение от остановки "4-й Нагорный микрорайон" и будут курсировать по улице Бринского, Казанскому шоссе, улицам Лопатина, Верхне-Печерской, Композитора Касьянова и Академической. Обновлённый маршрут сохранит работу в часы пик.

Расписание с учетом изменений опубликуют на портале АСИП уже 29 августа.

В ЦРСТ подчеркнули, что увеличение выпуска электробусов стало возможным благодаря возвращению водителей из отпусков, а также за счет приема новых сотрудников, которые приступят к работе с сентября 2025 года.

Чтобы решить проблему нехватки кадров, в ГП НО "Нижегородэлектротранс" начали выплачивать "подъемные" в размере 150 тысяч рублей при трудоустройстве. Кроме того, с 1 сентября на предприятии стартует обучение водителей категории D с последующим трудоустройством и получением дополнительной выплаты.

Напомним, что в июле Э-6 соединил ЖК "Цветы" и 4-й Нагорный микрорайон Нижнего Новгорода.