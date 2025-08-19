Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Последние новости рубрики Общество
26 августа 2025 12:08  [77] Суд обязал вернуть государству часть берега в Чкаловске
26 августа 2025 11:42  [122] "Здоровая нация" и социальные участковые запускают новую волну фестивалей "Улицы спорта"
26 августа 2025 11:32  [118] Евгений Люлин призвал защитить учителей от давления учеников и родителей
26 августа 2025 10:59  [136] Маршрут нижегородского электробуса Э-6 продлят до Верхних Печер
26 августа 2025 10:45  [124] В Нижегородской области завершился цикл проектных мастерских губернаторского проекта "Вам решать!"
26 августа 2025 10:30  [152] 9,8 млн рублей направили на охрану стройки в деревне Ольгино
26 августа 2025 09:59  [154] Школы в Княгинине и Лыскове откроются после масштабной реконструкции
26 августа 2025 09:37  [170] Движение частично ограничено на двух федеральных трассах в Нижегородской области
26 августа 2025 09:18  [172] Беженца из Абхазии лишили гражданства РФ за экстремизм в Нижнем Новгороде
26 августа 2025 09:00  [175] Эн+ Тепло Волга организовала летний отдых для детей сотрудников
Общество

Маршрут нижегородского электробуса Э-6 продлят до Верхних Печер

26 августа 2025 10:59  [136] Общество
Маршрут нижегородского электробуса Э-6 продлят до Верхних Печер

С 1 сентября маршрут электробуса Э-6 в Нижнем Новгороде будет продлен до Верхних Печер, а количество подвижного состава на линии увеличится вдвое — с двух до четырех машин. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем региона.

Теперь электробусы начнут движение от остановки "4-й Нагорный микрорайон" и будут курсировать по улице Бринского, Казанскому шоссе, улицам Лопатина, Верхне-Печерской, Композитора Касьянова и Академической. Обновлённый маршрут сохранит работу в часы пик.

Расписание с учетом изменений опубликуют на портале АСИП уже 29 августа.

В ЦРСТ подчеркнули, что увеличение выпуска электробусов стало возможным благодаря возвращению водителей из отпусков, а также за счет приема новых сотрудников, которые приступят к работе с сентября 2025 года.

Чтобы решить проблему нехватки кадров, в ГП НО "Нижегородэлектротранс" начали выплачивать "подъемные" в размере 150 тысяч рублей при трудоустройстве. Кроме того, с 1 сентября на предприятии стартует обучение водителей категории D с последующим трудоустройством и получением дополнительной выплаты.

Напомним, что в июле Э-6 соединил ЖК "Цветы" и 4-й Нагорный микрорайон Нижнего Новгорода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
Общественный транспорт Электробусы
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных