Новый автобус НЕФАЗ-5299 начали тестировать в Нижнем Новгороде

Фото: минтранс Нижегородской области

"Нижегородпассажиравтотранс" приступил к испытаниям новой модели автобуса НЕФАЗ-5299. Об этом сообщил региональный "Центр развития транспортных систем".

Тестовая эксплуатация проводится для оценки надежности техники и определения затрат на её обслуживание.

По итогам испытаний, которые пройдут на дорогах Нижнего Новгорода, будет принято решение о возможной закупке данной модели. Автобусы планируют использовать для замены старого подвижного состава, который был списан из-за превышения допустимого срока эксплуатации.

НЕФАЗ-5299 относится к категории автобусов большого класса и производится на Нефтекамском автозаводе в Республике Татарстан. Тестирование продлится до конца текущего года.

Отметим, в 2023 году 15 новых автобусов НЕФАЗ-5299-40-52 пополнили автопарк МУП "Выксунское ПАП".

Также сообщалось, что тестовая эксплуатация троллейбуса нового поколения "Синара" в Нижнем Новгороде продлена до 31 августа.