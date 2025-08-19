Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Общество

Новый автобус НЕФАЗ-5299 начали тестировать в Нижнем Новгороде

19 августа 2025 17:30  [109] Общество
Нижегородпассажиравтотранс начал тестировать новый автобус НЕФАЗ-5299

Фото: минтранс Нижегородской области

"Нижегородпассажиравтотранс" приступил к испытаниям новой модели автобуса НЕФАЗ-5299. Об этом сообщил региональный "Центр развития транспортных систем".

Тестовая эксплуатация проводится для оценки надежности техники и определения затрат на её обслуживание.

По итогам испытаний, которые пройдут на дорогах Нижнего Новгорода, будет принято решение о возможной закупке данной модели. Автобусы планируют использовать для замены старого подвижного состава, который был списан из-за превышения допустимого срока эксплуатации.

НЕФАЗ-5299 относится к категории автобусов большого класса и производится на Нефтекамском автозаводе в Республике Татарстан. Тестирование продлится до конца текущего года.

Отметим, в 2023 году 15 новых автобусов НЕФАЗ-5299-40-52 пополнили автопарк МУП "Выксунское ПАП". 

Также сообщалось, что тестовая эксплуатация троллейбуса нового поколения "Синара" в Нижнем Новгороде продлена до 31 августа. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных