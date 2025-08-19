Новый автобус НЕФАЗ-5299 начали тестировать в Нижнем Новгороде

Фото:
"Нижегородпассажиравтотранс" приступил к испытаниям новой модели автобуса НЕФАЗ-5299. Об этом сообщил региональный "Центр развития транспортных систем".
Тестовая эксплуатация проводится для оценки надежности техники и определения затрат на её обслуживание.
По итогам испытаний, которые пройдут на дорогах Нижнего Новгорода, будет принято решение о возможной закупке данной модели. Автобусы планируют использовать для замены старого подвижного состава, который был списан из-за превышения допустимого срока эксплуатации.
НЕФАЗ-5299 относится к категории автобусов большого класса и производится на Нефтекамском автозаводе в Республике Татарстан. Тестирование продлится до конца текущего года.
Отметим, в 2023 году 15 новых автобусов НЕФАЗ-5299-40-52 пополнили автопарк МУП "Выксунское ПАП".
Также сообщалось, что тестовая эксплуатация троллейбуса нового поколения "Синара" в Нижнем Новгороде продлена до 31 августа.
