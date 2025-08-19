Причал для речных судов установили на нижегородской Стрелке Общество

Фото: ИРГСНО

Речной транспорт снова начал останавливаться у Стрелки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Институте развития городской среды Нижегородской области.

С 24 августа возобновила навигацию пассажирская линия судна "Нева-4". Для горожан и туристов доступны два маршрута: короткий рейс продолжительностью около 15 минут, соединяющий Нижневолжскую набережную со Стрелкой, и часовая обзорная прогулка по Волге.

Во время прогулочного маршрута пассажиры могут насладиться живописными видами на главные достопримечательности города — Стрелку, Чкаловскую лестницу, Александровский сад и кремль. Расписание и подробности маршрутов опубликованы на официальном сайте компании "Водоход".

Дизайн причала разработан специалистами Института развития городской среды. В оформлении использованы элементы фирменного стиля Стрелки: зелёная цветовая гамма, перфорированные ограждения и графика на настиле понтона.

Идея создания пристани на Стрелке принадлежит жителям Нижнего Новгорода — она была предложена ещё в 2020 году в рамках обсуждения концепции развития этой территории.

Ранее сообщалось, что "Метеор" будет отправляться из Нижнего Новгорода в Подмосковье и Тверь.