Аварийный коллектор на Новикова-Прибоя отремонтируют в 2026 году Общество

Капитальный ремонт участка системы водоотведения в районе домов №12 на улице Новикова-Прибоя и №20 на улице Глеба Успенского запланирован в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АО "Нижегородский водоканал".

Ранее горожане обратили внимание на появление крупных провалов в этом районе. Глубокие ямы вызывают опасения как у пешеходов, так и у водителей.

Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, объект относится к категории технически сложных, поэтому для проведения работ потребуется специализированная техника и профессиональное оборудование.

"В настоящее время ведется заключение договора с подрядной организацией, которая будет заниматься капитальным ремонтом канализационного коллектора большого диаметра", — отметили в компании.

Сейчас территория, где произошел провал, огорожена. Окончание ремонтных работ, предварительно, намечено на первый квартал 2026 года.

