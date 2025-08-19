Аварийный коллектор на Новикова-Прибоя отремонтируют в 2026 году

Капитальный ремонт участка системы водоотведения в районе домов №12 на улице Новикова-Прибоя и №20 на улице Глеба Успенского запланирован в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АО "Нижегородский водоканал".
Ранее горожане обратили внимание на появление крупных провалов в этом районе. Глубокие ямы вызывают опасения как у пешеходов, так и у водителей.
Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, объект относится к категории технически сложных, поэтому для проведения работ потребуется специализированная техника и профессиональное оборудование.
"В настоящее время ведется заключение договора с подрядной организацией, которая будет заниматься капитальным ремонтом канализационного коллектора большого диаметра", — отметили в компании.
Сейчас территория, где произошел провал, огорожена. Окончание ремонтных работ, предварительно, намечено на первый квартал 2026 года.
Ранее сообщалось, что движение по мосту в Навашинском округе временно прервалось из-за провала на дороге.
