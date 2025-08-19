Минград опубликовал проект КРТ на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде

Фото:
Минград Нижегородской области 27 августа 2025 года опубликовал проект постановления правительства о комплексном развитии территории нежилой застройки на улице Бурнаковской в Московском районе Нижнего Новгорода. Площадь участка составляет 13,27 га, он примыкает к ЖК "Бурнаковский".
Часть указанной территории сейчас занята строительным рынком по адресу улица Бурнаковская, 30. Здания, находящиеся в собственности ООО "СЗ "Бурнаковка"" планируется демонтировать.
Проектом предусмотрено возведение 12 объектов, среди них — девять жилых домов высотой до 25 этажей, закрытый паркинг, детсад на 230 мест и диспетчерский пункт.
На реализацию проекта должно уйти не более 15 лет.
Ранее сообщалось, что минстрой выдал разрешение на строительство дома около Молитовского моста.
Напомним также, что в регионе по механизму КРТ построят более 77 тысяч квартир.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+