Минград опубликовал проект КРТ на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: минград Нижегородской области

Минград Нижегородской области 27 августа 2025 года опубликовал проект постановления правительства о комплексном развитии территории нежилой застройки на улице Бурнаковской в Московском районе Нижнего Новгорода. Площадь участка составляет 13,27 га, он примыкает к ЖК "Бурнаковский".

Часть указанной территории сейчас занята строительным рынком по адресу улица Бурнаковская, 30. Здания, находящиеся в собственности ООО "СЗ "Бурнаковка"" планируется демонтировать.

Проектом предусмотрено возведение 12 объектов, среди них — девять жилых домов высотой до 25 этажей, закрытый паркинг, детсад на 230 мест и диспетчерский пункт.

На реализацию проекта должно уйти не более 15 лет.

Ранее сообщалось, что минстрой выдал разрешение на строительство дома около Молитовского моста.

Напомним также, что в регионе по механизму КРТ построят более 77 тысяч квартир.