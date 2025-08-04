Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 августа 2025 13:16  [11] Детсад на 320 мест планируют построить в Новой Кузнечихе
08 августа 2025 13:04  [68] Более 40 представителей строительной отрасли Нижегородской области получили награды к празднику
08 августа 2025 12:48  [110] Что известно о стоимости проезда по новой нижегородской канатке через Оку
08 августа 2025 12:39  [111] Антибиотик нашли в мясных полуфабрикатах в Нижегородской области
08 августа 2025 12:30  [141] Еще одна деревня исчезла с карты Нижегородской области
08 августа 2025 12:25  [99] В Госдуме призвали снизить тарифы на мобильную связь из-за постоянных отключений
08 августа 2025 12:18  [128] Жители Советского района поддержали проект КРТ на улице Панина
08 августа 2025 11:25  [170] ННГУ зачислил 2074 человека на бюджетные места
08 августа 2025 11:14  [178] Проект капремонта путепровода над проспектом Ленина одобрила госэкспертиза
08 августа 2025 11:00  [57] Ветеран СВО из Нижегородской области принял участие в гала-концерте "Время выбрало нас"
Общество

Жители Советского района поддержали проект КРТ на улице Панина

08 августа 2025 12:18  [128] Общество
Жители Советского района поддержали проект КРТ на улице Панина

Фото: минград Нижегородской области

В Советском районе Нижнего Новгорода завершилось голосование среди собственников жилья по вопросу включения многоквартирных домов в проект комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Бориса Панина, Ижорской, Республиканской, переулка и проезда Высоковского. Все 13 домов, чьи жители принимали участие в голосовании, поддержали инициативу, сообщили в нижегородском правительстве.

Протоколы собраний были направлены в региональный минград, подтвердив согласие всех участников на включение в проект.

Всего в рамках КРТ планируется улучшение жилищных условий для жителей 20 многоквартирных домов. Из них семь домов были включены в проект автоматически, поскольку признаны аварийными. Таким образом, 359 человек из 190 квартир получат возможность переехать в новые современные дома.

Как отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин, реализация проекта осуществляется за счет внебюджетных инвестиций, что снижает нагрузку на региональный бюджет.

Напомним, в течение семи лет на территории площадью 3,34 гектара планируется построить более 47 тысяч квадратных метров нового жилья. Помимо жилых домов, инвестор обязуется возвести детский сад на 200 мест и поликлинику, рассчитанную на 100 посещений в смену. Общий объем инвестиций составит более 2,2 млрд рублей. Для реализации проекта снесут 26 объектов, в том числе 21 жилой дом.

Голосование проходило с 24 июня по 7 августа и является обязательной процедурой при принятии решения о комплексном развитии территории, согласно действующему законодательству. Следующим шагом станет официальное утверждение проекта КРТ и организация торгов для выбора инвестора. Проведение аукциона запланировано на четвёртый квартал 2025 года.

Ранее сообщалось, что проект КРТ в границах улиц Гоголя, Нижегородской и Заломова Нижнего Новгорода вынесли на общественные обсуждения.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Голосование КРТ Строительство
Поделиться:
Новости по теме
07 августа 2025 11:37  [342] Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по реализации проектов КРТ
31 июля 2025 12:45  [631] Доходы Нижегородской области от КРТ достигли 1 млрд рублей за два года
30 июля 2025 16:59  [545] Level Group построит 47 тыс. кв. метров жилья на набережной Гребного канала
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных