Жители Советского района поддержали проект КРТ на улице Панина Общество

Фото: минград Нижегородской области

В Советском районе Нижнего Новгорода завершилось голосование среди собственников жилья по вопросу включения многоквартирных домов в проект комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Бориса Панина, Ижорской, Республиканской, переулка и проезда Высоковского. Все 13 домов, чьи жители принимали участие в голосовании, поддержали инициативу, сообщили в нижегородском правительстве.

Протоколы собраний были направлены в региональный минград, подтвердив согласие всех участников на включение в проект.

Всего в рамках КРТ планируется улучшение жилищных условий для жителей 20 многоквартирных домов. Из них семь домов были включены в проект автоматически, поскольку признаны аварийными. Таким образом, 359 человек из 190 квартир получат возможность переехать в новые современные дома.

Как отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин, реализация проекта осуществляется за счет внебюджетных инвестиций, что снижает нагрузку на региональный бюджет.

Напомним, в течение семи лет на территории площадью 3,34 гектара планируется построить более 47 тысяч квадратных метров нового жилья. Помимо жилых домов, инвестор обязуется возвести детский сад на 200 мест и поликлинику, рассчитанную на 100 посещений в смену. Общий объем инвестиций составит более 2,2 млрд рублей. Для реализации проекта снесут 26 объектов, в том числе 21 жилой дом.

Голосование проходило с 24 июня по 7 августа и является обязательной процедурой при принятии решения о комплексном развитии территории, согласно действующему законодательству. Следующим шагом станет официальное утверждение проекта КРТ и организация торгов для выбора инвестора. Проведение аукциона запланировано на четвёртый квартал 2025 года.

Ранее сообщалось, что проект КРТ в границах улиц Гоголя, Нижегородской и Заломова Нижнего Новгорода вынесли на общественные обсуждения.