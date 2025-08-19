Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 августа 2025 17:31  [3] Участник СВО: "Я – солдат своей Родины и буду служить до победы!"
27 августа 2025 17:28  [28] Аварийный коллектор на Новикова-Прибоя отремонтируют в 2026 году
27 августа 2025 17:23  [36] Жители Балахны смогут приобрести продукцию по ценам производителя на ярмарке "Покупайте нижегородское"
27 августа 2025 17:14  [44] Ученые нижегородского ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" представили свои исследования на международной конференции в области нейронаук
27 августа 2025 17:07  [65] Нижегородское отделение Российского военно-исторического общества передало 14 комплектов книг в школы Харцызска
27 августа 2025 16:30  [140] Нижегородские власти создали план для внедрения мессенджера MAX
27 августа 2025 16:26  [125] В Госдуме предложили ограничить до 10% платежи за ЖКУ пенсионерам и многодетным
27 августа 2025 16:15  [135] Минстрой выдал разрешение на строительство дома у Молитовского моста
27 августа 2025 15:58  [124] Нижегородские бойцы СВО получили эндуро-мотоцикл
27 августа 2025 15:45  [154] Три трамвайных маршрута изменятся в Нижнем Новгороде с 1 сентября
Общество

Минстрой выдал разрешение на строительство дома у Молитовского моста

27 августа 2025 16:15  [135] Общество
Минстрой выдал разрешение на строительство дома у Молитовского моста

Фото: пресс-служба GloraX

Нижегородский минстрой выдал разрешение на возведение первого жилого дома нового ЖК бизнес-класса, реализуемого по КРТ на левом берегу Оки. Об этом сообщили в пресс-службе девелоперской группы Glorax.

Дом планируется переменной этажности — 25 и 30 этажей. В здании будет подземный паркинг на 47 машиномест. Общая площадь объекта составит 31 тысячу квадратных метров, из которых 19,2 тысячи займут жилые помещения, а 470 квадратных метров отведено под коммерческую инфраструктуру.

Ввод дома в эксплуатацию запланирована на четвёртый квартал 2028 года.

В рамках всего проекта предусмотрено строительство 586 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 11 многосекционных жилых корпусов высотой от 6 до 33 этажей. Помимо жилых зданий, на территории появится развитая социальная инфраструктура: школа на 800 учеников, три детских сада, медицинское учреждение и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Вдоль берега Оки появится набережная "Культура спорта" для прогулок, активного отдыха и занятий спортом. Финансирование обустройства набережной будет осуществлено за счет средств застройщика.

Ранее сообщалось, что проект делового центра "Правительственный квартал" с небоскребом на площади Сенной утвердили в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КРТ Строительство
Поделиться:
Новости по теме
26 августа 2025 19:00  [349] Более 77 000 квартир построят в Нижегородской области по КРТ
19 августа 2025 11:17  [570] Власти утвердили второй проект КРТ в Сарове
08 августа 2025 12:18  [707] Жители Советского района поддержали проект КРТ на улице Панина
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных