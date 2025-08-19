Минстрой выдал разрешение на строительство дома у Молитовского моста

Фото:
Нижегородский минстрой выдал разрешение на возведение первого жилого дома нового ЖК бизнес-класса, реализуемого по КРТ на левом берегу Оки. Об этом сообщили в пресс-службе девелоперской группы Glorax.
Дом планируется переменной этажности — 25 и 30 этажей. В здании будет подземный паркинг на 47 машиномест. Общая площадь объекта составит 31 тысячу квадратных метров, из которых 19,2 тысячи займут жилые помещения, а 470 квадратных метров отведено под коммерческую инфраструктуру.
Ввод дома в эксплуатацию запланирована на четвёртый квартал 2028 года.
В рамках всего проекта предусмотрено строительство 586 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 11 многосекционных жилых корпусов высотой от 6 до 33 этажей. Помимо жилых зданий, на территории появится развитая социальная инфраструктура: школа на 800 учеников, три детских сада, медицинское учреждение и физкультурно-оздоровительный комплекс.
Вдоль берега Оки появится набережная "Культура спорта" для прогулок, активного отдыха и занятий спортом. Финансирование обустройства набережной будет осуществлено за счет средств застройщика.
Ранее сообщалось, что проект делового центра "Правительственный квартал" с небоскребом на площади Сенной утвердили в Нижнем Новгороде.
