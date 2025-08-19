Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Общество

Амурский тигр обживается в новом вольере нижегородского "Лимпопо"

26 августа 2025 13:45
Амурский тигр обживается в новом вольере нижегородского Лимпопо

Фото: зоопарк "Лимпопо"

Амурский тигр Златогор переехал в модернизированный вольер, строительство которого завершилось в рамках первой очереди реконструкции в зоопарке "Лимпопо" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Теперь у хищника есть просторный и отапливаемый павильон, где предусмотрено даже специальное логово, которое понадобится, когда у Златогора появится пара и потомство. Внутренние стены павильона оформлены изображениями природных ландшафтов, характерных для мест обитания амурского тигра.

Открытая часть вольера также претерпела изменения. Здесь появился деревянный подиум для отдыха и новые игрушки — подвешенная шина и прочный мяч, внутрь которого сотрудники зоопарка прячут угощения. Такие приспособления помогают тигру развивать ловкость и поддерживать активность.

Для посетителей рядом с вольером установили информационный стенд, рассказывающий о редком хищнике.

Как рассказал директор зоопарка Владимир Герасичкин, Златогор пока ещё молод и не достиг возраста, когда можно подбирать ему пару. Однако в "Лимпопо" уже готовятся к этому этапу.

В ближайшее время начнётся вторая часть реконструкции , в ходе которой будет обновлена правая сторона вольера. После завершения работ территория полностью подготовят для совместного проживания пары амурских тигров.

Ранее сообщалось, что прямые трансляции из вольеров с животными не будут запускать в "Лимпопо".

Животные Зоопарк Кошки
