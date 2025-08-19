Курьер спас деньги 71-летней нижегородки от мошенников Происшествия

В Нижнем Новгороде мужчина, устроившийся курьером, добровольно передал в полицию крупную сумму наличных, заподозрив, что стал участником мошеннической схемы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

45-летний житель города обратился в отдел полиции № 5 с заявлением, что при нем находится 660 000 рублей, которые, по его мнению, могут быть похищены у другого человека. Он пояснил, что устроился курьером после размещения резюме в интернете. Работодатель предложил доставлять документы и наличные, пообещав сопровождение, оплату бытовых расходов и даже визит к парикмахеру.

Первую посылку с деньгами — 400 000 рублей — мужчина получил от водителя такси и по указанию "куратора" перевел средства на криптовалютные кошельки. Однако, когда на следующий день ему вновь передали 660 000 рублей, он начал подозревать неладное и решил обратиться в полицию.

Сотрудники МВД установили, что деньги принадлежат 71-летней жительнице Автозаводского района, которая накануне стала жертвой телефонных мошенников. Пенсионерка, действуя по инструкциям лжесотрудников правоохранительных органов, передала наличные в коробке из-под аккумулятора водителю такси. Ей внушили, что она может быть привлечена к ответственности за якобы финансирование иностранного государства, и только передача средств "в безопасное место" поможет избежать наказания.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Деньги, доставленные курьером, возвращены владелице в полном объеме.

В УМВД России по Нижнему Новгороду напоминают: ни одна официальная структура не использует курьеров для перевозки денег. Все предложения перевести средства на "безопасные счета", "проверенные ячейки" или "в интересах следствия" — это уловки преступников.

