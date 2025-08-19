125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
28 августа 2025 17:52  [77] Нижегородская предпринимательница обманула 41 клиента и получила срок
28 августа 2025 16:22  [141] Третье ДТП с грузовиком в Нижегородской области за сутки: погибли два человека
28 августа 2025 15:27  [200] Еще одно жуткое ДТП с погибшим произошло на М-7 в Нижегородской области
28 августа 2025 12:56  [405] Фура и грузовик столкнулись на М-7 около Володарска: есть погибший
28 августа 2025 11:38  [224] Пожарные эвакуировали 40 человек из горящего дома в Сормове
28 августа 2025 10:52  [227] Сотрудник нижегородского СИЗО получил 4 года за взятку
27 августа 2025 20:05  [426] Мошенник выманил у арзамасца 840 000 рублей под предлогом спасения сбережений
27 августа 2025 19:19  [449] Экс-заведующую больничным складом на Автозаводе начали судить за взятки
27 августа 2025 18:46  [554] Трудинспекция расследует жуткое ДТП с фурой на трассе М-12 под Арзамасом
27 августа 2025 16:47  [408] ФСБ задержала финансировавшего экстремистов нижегородца
Происшествия

Нижегородская предпринимательница обманула 41 клиента и получила срок

28 августа 2025 17:52  [77] Происшествия
Нижегородская предпринимательница обманула 41 клиента и получила реальный срок

В Нижнем Новгороде вынесен приговор местной жительнице, занимавшейся торговлей мебелью и бытовой техникой. Суд признал женщину виновной в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как установлено в ходе разбирательства, с декабря 2020 года по октябрь 2022 года подсудимая заключала с гражданами договоры купли-продажи на изготовление и поставку товаров. При этом она изначально не собиралась исполнять свои обязательства в полном объеме.

Клиентам предоставлялась заведомо ложная информация о выполнении заказов, в результате чего они понесли материальный ущерб.

Всего от действий предпринимательницы пострадал 41 человек. Общая сумма похищенных средств превысила 7,7 миллиона рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что шестерых жителей Павлова осудили за аферу с маслом.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
19 августа 2025 18:15  [716] Сотрудницу нижегородского центра "Вега" осудят за мошенничество
13 августа 2025 16:00  [572] Прокуратура помогла вернуть 350 тысяч рублей в бюджет Нижегородской области
21 июля 2025 18:40  [763] Прокурор через суд вернул нижегородскому пенсионеру украденные 2 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных