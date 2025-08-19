Нижегородская предпринимательница обманула 41 клиента и получила срок Происшествия

В Нижнем Новгороде вынесен приговор местной жительнице, занимавшейся торговлей мебелью и бытовой техникой. Суд признал женщину виновной в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как установлено в ходе разбирательства, с декабря 2020 года по октябрь 2022 года подсудимая заключала с гражданами договоры купли-продажи на изготовление и поставку товаров. При этом она изначально не собиралась исполнять свои обязательства в полном объеме.

Клиентам предоставлялась заведомо ложная информация о выполнении заказов, в результате чего они понесли материальный ущерб.

Всего от действий предпринимательницы пострадал 41 человек. Общая сумма похищенных средств превысила 7,7 миллиона рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

