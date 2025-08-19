Хедлайнерами фестиваля "Музыка гордых" станут "Любэ", BEARWOLF и Зара Афиша

Фото: Максим Герасимов

Фестиваль патриотической песни "Музыка гордых" (0+) вновь пройдет в Нижнем Новгороде. Второй по счету концерт состоится 31 августа на территории Нижегородской ярмарки и завершит одноименный всероссийский конкурс.

Как сообщили организаторы мероприятия на пресс-конференции 28 августа, главными участниками вечера станут победители проекта "Музыка гордых". На сцену выйдут восемь исполнителей из разных регионов страны, отобранных в финале по восьми тематическим номинациям. Имена лауреатов пока держатся в секрете, они будут объявлены непосредственно на концерте. По словам организаторов, в этом году жюри рассмотрело более тысячи заявок со всей страны.

Вместе с победителями выступят популярные музыкальные коллективы и исполнители. Среди них — группы "Рок острова", "Свинцовый туман", "Зверобой", "Чапаев", а также Джанго, Сергей Нихаенко и другие артисты.

Хедлайнерами фестиваля станут группа "Любэ", певица Зара, набирающая популярность исполнительница BEARWOLF, продюсер Игорь Матвиенко. Впервые на открытой площадке будет представлена этно-опера "Князь Владимир". Вести концерт будут Родион Газманов, Александр Олешко, Виктория Черензова и нижегородка Елена Мараховская.

Фестиваль был создан по инициативе фонда Николая Расторгуева при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Впервые он прошел в Нижнем Новгороде в прошлом году и собрал около 30 тысяч зрителей.

"Прошлый фестиваль настолько вдохновил меня, что я просто не смогла остановить себя. Не удалось удержать себя, я начала петь, выпустила песню, подала заявку, прошла в сотни лучших, попала в финал. Для меня это просто что-то фантастическое. Я уже слышала свою песню на радио "Гордость". Эмоции зашкаливают, если честно. Я надеюсь, что последний день лета мы, как и в прошлом году, зажжем", - поделилась эмоциями ведущая концерта Елена Мараховская, которая также стала одной из финалисток конкурса.

Движение в городе из-за фестиваля перекрывать не будут. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, концерт будет транслироваться в социальных сетях фестиваля.

