Пойманного с 110 кг наркотиков петербужца осудили в Нижнем Новгороде

Советский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор жителю Санкт-Петербурга, обвиняемому в преступлениях, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 234 Уголовного кодекса РФ — хранение и сбыт сильнодействующих препаратов, не входящих в перечень наркотических или психотропных средств, совершённые организованной группой в крупном размере. Кроме того, суд установил его вину в покушении на аналогичное преступление, предусмотренное частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 234 УК РФ.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, обвиняемый действовал в составе организованной группы. Используя интернет и другие телекоммуникационные каналы, он принимал участие в распространении крупных партий запрещённых веществ. В его обязанности входили хранение, фасовка и отправка товаров по различным регионам страны.

В результате оперативных мероприятий правоохранители изъяли из незаконного оборота более 110 кг сильнодействующих веществ.

Суд приговорил подсудимого к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

