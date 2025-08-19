Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Происшествия

Пойманного с 110 кг наркотиков петербужца осудили в Нижнем Новгороде

29 августа 2025 08:58
Пойманного с 110 кг наркотиков петербужца осудили в Нижнем Новгороде

Советский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор жителю Санкт-Петербурга, обвиняемому в преступлениях, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 234 Уголовного кодекса РФ — хранение и сбыт сильнодействующих препаратов, не входящих в перечень наркотических или психотропных средств, совершённые организованной группой в крупном размере. Кроме того, суд установил его вину в покушении на аналогичное преступление, предусмотренное частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 234 УК РФ.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, обвиняемый действовал в составе организованной группы. Используя интернет и другие телекоммуникационные каналы, он принимал участие в распространении крупных партий запрещённых веществ. В его обязанности входили хранение, фасовка и отправка товаров по различным регионам страны. 

В результате оперативных мероприятий правоохранители изъяли из незаконного оборота более 110 кг сильнодействующих веществ.

Суд приговорил подсудимого к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что уволенную за голые фото учительницу из Нижнего Новгорода задержала полиция. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

