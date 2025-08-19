Уволенную за голые фото учительницу из Нижнего Новгорода задержала полиция

Фото:
В Нижнем Новгороде задержали бывшую учительницу школы №58, ранее уволенную за публикацию откровенных фотографий. Об этом сообщает "Комсомольская правда - Нижний Новгород" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
31-летнюю женщину поймали вместе с 25-летним мужчиной при попытке распространения наркотиков. В полиции уточнили, что пара занималась размещением так называемых "закладок" на территории Автозаводского района. В ходе оперативной работы полицейские выяснили, где именно злоумышленники прятали запрещенные вещества.
Кроме того, при личном досмотре и в доме задержанной нашли 20 свертков с неизвестным веществом, мобильный телефон, семь мотков изоленты, зип-пакеты и пластилин. Экспертиза показала, что в трех свертках содержалось опасное синтетическое вещество общей массой почти 3 грамма.
Оба подозреваемых арестованы. Им предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. По закону наркоторговцам грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что наркосбытчика с крупной партией поймали в Лысковском районе.
