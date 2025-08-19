125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
26 августа 2025 18:30  [24] Сотрудник нижегородского "Спара" отравился хлором во время уборки
26 августа 2025 17:56  [114] Экс-программиста "Яндекса" из Нижнего Новгорода осудили на 15 лет за госизмену
26 августа 2025 17:41  [168] Уволенную за голые фото учительницу из Нижнего Новгорода задержала полиция
26 августа 2025 17:33  [141] СК выясняет обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Сухобезводном
26 августа 2025 14:20  [187] Убившего двух лосей браконьера поймали в нижегородском лесу
26 августа 2025 13:27  [223] 46-летний мужчина сгорел заживо в частном доме под Нижним Новгородом
26 августа 2025 12:20  [248] Подпольное производство табачных изделий накрыли в Арзамасе
26 августа 2025 11:55  [327] 16-летний мотоциклист разбился насмерть в Нижегородской области
26 августа 2025 11:17  [224] Безработная нижегородка перевела мошенникам почти 2 млн рублей
26 августа 2025 08:59  [347] Что сказал губернатор Глеб Никитин об атаке БПЛА в Нижегородской области
Происшествия

Уволенную за голые фото учительницу из Нижнего Новгорода задержала полиция

26 августа 2025 17:41  [168] Происшествия
Уволенную за голые фото учительницу из Нижнего Новгорода задержала полиция

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задержали бывшую учительницу школы №58, ранее уволенную за публикацию откровенных фотографий. Об этом сообщает "Комсомольская правда - Нижний Новгород" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

31-летнюю женщину поймали вместе с 25-летним мужчиной при попытке распространения наркотиков. В полиции уточнили, что пара занималась размещением так называемых "закладок" на территории Автозаводского района. В ходе оперативной работы полицейские выяснили, где именно злоумышленники прятали запрещенные вещества. 

Кроме того, при личном досмотре и в доме задержанной нашли 20 свертков с неизвестным веществом, мобильный телефон, семь мотков изоленты, зип-пакеты и пластилин. Экспертиза показала, что в трех свертках содержалось опасное синтетическое вещество общей массой почти 3 грамма.

Оба подозреваемых арестованы. Им предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. По закону наркоторговцам грозит до 20 лет лишения свободы. 

Ранее сообщалось, что наркосбытчика с крупной партией поймали в Лысковском районе. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Наркотики Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
22 августа 2025 17:47  [650] Гаражную нарколабораторию прикрыли в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 16:42  [595] Двух нижегородцев задержали по подозрению в обороте наркотиков
19 августа 2025 12:15  [697] Кота-наркокурьера задержали в нижегородской колонии
14 августа 2025 12:00  [614] Наркотики и арсенал нашли в квартире ранее судимого нижегородца
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных