Нижний Новгород запускает "горячую линию" по приему в школы на 2025 год

С 1 по 5 сентября в Нижнем Новгороде будет работать "горячая телефонная линия" по порядку приема в муниципальные общеобразовательные учреждения в 2025 году.
Консультации пройдут ежедневно с 9:00 до 11:00. Задать вопросы специалистам городского департамента образования можно по телефонам 435-69-74 и 435-69-84.
Ранее сообщалось, что образовательные организации города — школы, детские сады и учреждения дополнительного образования — готовы к началу нового учебного года. Об этом информировал глава города Юрий Шалабаев в своих социальных сетях.
Также завершена программа по модернизации пищеблоков и столовых муниципальных школ. На эти работы направили свыше 600 млн рублей. Об окончании программы Юрий Шалабаев заявил по итогам инспекции сормовской школы № 183 и гимназии № 184 в Ленинском районе.
