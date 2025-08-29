Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Общество

Нижний Новгород запускает "горячую линию" по приему в школы на 2025 год

30 августа 2025 09:00  [113] Общество
Нижний Новгород запускает горячую линию по приему в школы на 2025 год

С 1 по 5 сентября в Нижнем Новгороде будет работать "горячая телефонная линия" по порядку приема в муниципальные общеобразовательные учреждения в 2025 году.

Консультации пройдут ежедневно с 9:00 до 11:00. Задать вопросы специалистам городского департамента образования можно по телефонам 435-69-74 и 435-69-84.

Ранее сообщалось, что образовательные организации города — школы, детские сады и учреждения дополнительного образования — готовы к началу нового учебного года. Об этом информировал глава города Юрий Шалабаев в своих социальных сетях.

Также завершена программа по модернизации пищеблоков и столовых муниципальных школ. На эти работы направили свыше 600 млн рублей. Об окончании программы Юрий Шалабаев заявил по итогам инспекции сормовской школы № 183 и гимназии № 184 в Ленинском районе.

