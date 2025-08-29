Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Происшествия

29 августа 2025 16:50  Происшествия
Пожар в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде: эвакуированы 25 человек

Пожар произошел в подвале многоквартирного дома №9/6 на улице Страж Революции в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Огонь распространился на площади около 10 квадратных метров. В подвале горел мусор.

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пламя удалось локализовать, не допустив его распространения на жилые этажи.

В ходе происшествия никто не пострадал. Погибших нет. Из здания были эвакуированы 25 человек. Детей среди эвакуированных не оказалось.

Известно, что в здании также расположен медцентр. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что кухню вспыхнула в одной из квартир в Сормове, из-за чего пришлось эвакуировать 40 человек.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

МЧС Пожар Пожары
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных