Пожар в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде: эвакуированы 25 человек

Пожар произошел в подвале многоквартирного дома №9/6 на улице Страж Революции в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Огонь распространился на площади около 10 квадратных метров. В подвале горел мусор.
На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пламя удалось локализовать, не допустив его распространения на жилые этажи.
В ходе происшествия никто не пострадал. Погибших нет. Из здания были эвакуированы 25 человек. Детей среди эвакуированных не оказалось.
Известно, что в здании также расположен медцентр. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось, что кухню вспыхнула в одной из квартир в Сормове, из-за чего пришлось эвакуировать 40 человек.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+