Пожар в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде: эвакуированы 25 человек Происшествия

Пожар произошел в подвале многоквартирного дома №9/6 на улице Страж Революции в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Огонь распространился на площади около 10 квадратных метров. В подвале горел мусор.

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пламя удалось локализовать, не допустив его распространения на жилые этажи.

В ходе происшествия никто не пострадал. Погибших нет. Из здания были эвакуированы 25 человек. Детей среди эвакуированных не оказалось.

Известно, что в здании также расположен медцентр. Причины возгорания устанавливаются.

