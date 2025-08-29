125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Спорт

"Пари НН" проиграл "Зениту" 0:2

31 августа 2025 08:56  [137] Спорт
Пари НН проиграл Зениту 0:2

Фото: соцсети ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари НН" потерпел поражение в гостевом матче против санкт-петербургского "Зенита". Встреча прошла 30 августа в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

В составе "Зенита" результативными действиями отметились Дуглас Сантос и Матео Касьерра, обеспечив своей команде уверенную победу.

Главный тренер нижегородцев Алексей Шпилевский после матча выразил поддержку своим подопечным. По его словам, футболисты выполнили установку на игру, несмотря на итоговый результат. Наставник также подчеркнул, что особенно досадно пропускать мячи после стандартных положений.

Реакция болельщиков на игру оказалась неоднозначной. В комментариях к публикациям клуба в соцсетях часть фанатов выразила недовольство результатами и призвала руководство задуматься о смене тренера. Другие, напротив, отметили положительные изменения в игре команды и выразили уверенность в её дальнейшем прогрессе.

Следующий матч "Пари НН" проведёт 13 сентября — соперником станет футбольный клуб "Оренбург".

Ранее сообщалось, что генеральный директор ФК "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на слухи о своей возможной отставке.

