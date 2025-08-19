ФК "Пари НН" разгромно проиграл "Спартаку" в матче Кубка России Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

"Пари Нижний Новгород" потерпел разгромное поражение в третьем туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России, уступив московскому "Спартаку" со счетом 0:4. Встреча прошла на стадионе "Лукойл Арена" в Москве.

Нижегородцы начали активно и уже на первых минутах создали несколько опасных моментов, но реализовать их не смогли. А вот "Спартак" свой шанс использовал. На 12-й минуте хозяева открыли счет — 1:0.

Пропущенный мяч охладил атакующий настрой "Пари НН". И на 36-й минуте нижегородцы допустили фол вблизи своей штрафной. Удар со стандарта Лукьянов отразил, но первым на добивании оказался защитник "красно-белых" Илья Самошников — 2:0. Под конец первого тайма "Пари НН" сумел создать напряжение у ворот хозяев, но сократить отставание до перерыва не удалось.

Второй тайм начался менее активно. Нижегородцы отдали инициативу "Спартаку" и пытались действовать на контратаках, однако до реальной угрозы дело доходило редко.

На 69-й минуте москвичи провели атаку по правому флангу. После прострела в штрафную Вадим Пигас в борьбе с Антоном Заболотным срезал мяч в собственные ворота — 3:0.

В оставшееся время "Пари НН" провел несколько атак, но счет изменить не сумел. Зато "Спартак" на 88-й минуте после ошибок нижегородцев в обороне отправил мяч в пустые ворота — так счет стал 4:0.

После этого поражения "Пари Нижний Новгород" с тремя очками занимает третье место в своей группе Кубка России.

Для нижегородцев это второе "сухое" поражение подряд. В шестом туре РПЛ клуб уступил "Динамо" со счетом 0:3.

Ранее сообщалось, что гендиректор Мелик-Гусейнов может покинуть свой пост.