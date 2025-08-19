Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
27 августа 2025 11:46  [120] ФК "Пари НН" разгромно проиграл "Спартаку" в матче Кубка России
27 августа 2025 10:28  [163] Нижегородская "Норманочка" одержала первую победу на Кубке мира
26 августа 2025 15:23  [414] "Пари НН" может сыграть с "Оренбургом" на домашнем стадионе
25 августа 2025 14:47  [415] ЛУКОЙЛ поддерживает спорт
25 августа 2025 12:50  [735] Что в "Пари НН" говорят про слухи об уходе Мелик-Гусейнова
25 августа 2025 09:10  [552] Пиво будут продавать на новой Ледовой арене "Торпедо"
24 августа 2025 18:15  [506] Нижегородская "Норманочка" провела первую тренировку в Бразилии
24 августа 2025 15:23  [550] Дзержинский "Химик" одержал одиннадцатую победу подряд
24 августа 2025 09:17  [709] "Пари НН" уступил московскому "Динамо" 0:3
24 августа 2025 07:41  [837] Первой на новой Ледовой арене в Нижнем Новгороде сыграет "Чайка"
Спорт

ФК "Пари НН" разгромно проиграл "Спартаку" в матче Кубка России

27 августа 2025 11:46  [120] Спорт
ФК Пари НН разгромно проиграл Спартаку в матче Кубка России

Фото: ФК "Пари НН"

"Пари Нижний Новгород" потерпел разгромное поражение в третьем туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России, уступив московскому "Спартаку" со счетом 0:4. Встреча прошла на стадионе "Лукойл Арена" в Москве.

Нижегородцы начали активно и уже на первых минутах создали несколько опасных моментов, но реализовать их не смогли. А вот "Спартак" свой шанс использовал. На 12-й минуте хозяева открыли счет — 1:0.

Пропущенный мяч охладил атакующий настрой "Пари НН". И на 36-й минуте нижегородцы допустили фол вблизи своей штрафной. Удар со стандарта Лукьянов отразил, но первым на добивании оказался защитник "красно-белых" Илья Самошников — 2:0. Под конец первого тайма "Пари НН" сумел создать напряжение у ворот хозяев, но сократить отставание до перерыва не удалось.

Второй тайм начался менее активно. Нижегородцы отдали инициативу "Спартаку" и пытались действовать на контратаках, однако до реальной угрозы дело доходило редко.

На 69-й минуте москвичи провели атаку по правому флангу. После прострела в штрафную Вадим Пигас в борьбе с Антоном Заболотным срезал мяч в собственные ворота — 3:0.

В оставшееся время "Пари НН" провел несколько атак, но счет изменить не сумел. Зато "Спартак" на 88-й минуте после ошибок нижегородцев в обороне отправил мяч в пустые ворота — так счет стал 4:0.

После этого поражения "Пари Нижний Новгород" с тремя очками занимает третье место в своей группе Кубка России.

Для нижегородцев это второе "сухое" поражение подряд. В шестом туре РПЛ клуб уступил "Динамо" со счетом 0:3.

Ранее сообщалось, что гендиректор Мелик-Гусейнов может покинуть свой пост.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спортивная школа ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
26 августа 2025 15:23  [414] "Пари НН" может сыграть с "Оренбургом" на домашнем стадионе
19 августа 2025 15:13  [586] Мелик-Гусейнов опроверг слухи о переносе матча "Пари НН" в Химки
19 августа 2025 09:56  [740] ФК "Пари НН" одержал первую победу в чемпионате
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных