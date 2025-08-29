Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Родителям нижегородских первоклассников назвали риски для здоровья детей

31 августа 2025

Родителям нижегородских первоклассников назвали риски для здоровья детей

Ассистент кафедры госпитальной педиатрии Приволжского исследовательского медицинского университета Анастасия Колчина в беседе с изданием "Живем в Нижнем" поделилась экспертным мнением о рисках для здоровья детей, впервые севших за школьную парту.

По словам специалиста, одна из главных проблем — это длительное сидение на уроках. Такая статичная поза оказывает повышенную нагрузку на позвоночник и мышцы спины. В результате у ребёнка может нарушиться осанка, появиться сутулость, а в перспективе — сколиоз и хронические боли в спине.

Дополнительную нагрузку испытывают и глаза. Первоклассникам приходится напрягать зрение при чтении мелкого шрифта и разглядывании информации на доске. Это может привести к развитию близорукости, астигматизма и быстрой утомляемости глаз.

Кроме того, изменения в режиме дня и рационе питания также сказываются на самочувствии школьников. Колчина отметила, что непривычная пища в столовой и отсутствие родительского контроля за питанием могут вызывать боли в животе, тошноту и снижение аппетита.

Эксперт подчеркнула, что родителям важно следить за состоянием здоровья детей и при необходимости обращаться за консультацией к специалистам.

Ранее нижегородцам рассказали, как начать вести активный образ жизни.

Врачи Дети Здравоохранение
