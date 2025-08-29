Родителям нижегородских первоклассников назвали риски для здоровья детей Общество

Ассистент кафедры госпитальной педиатрии Приволжского исследовательского медицинского университета Анастасия Колчина в беседе с изданием "Живем в Нижнем" поделилась экспертным мнением о рисках для здоровья детей, впервые севших за школьную парту.

По словам специалиста, одна из главных проблем — это длительное сидение на уроках. Такая статичная поза оказывает повышенную нагрузку на позвоночник и мышцы спины. В результате у ребёнка может нарушиться осанка, появиться сутулость, а в перспективе — сколиоз и хронические боли в спине.

Дополнительную нагрузку испытывают и глаза. Первоклассникам приходится напрягать зрение при чтении мелкого шрифта и разглядывании информации на доске. Это может привести к развитию близорукости, астигматизма и быстрой утомляемости глаз.

Кроме того, изменения в режиме дня и рационе питания также сказываются на самочувствии школьников. Колчина отметила, что непривычная пища в столовой и отсутствие родительского контроля за питанием могут вызывать боли в животе, тошноту и снижение аппетита.

Эксперт подчеркнула, что родителям важно следить за состоянием здоровья детей и при необходимости обращаться за консультацией к специалистам.

