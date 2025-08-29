125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Общество

Шалабаев обсудил вопросы зимней уборки в городе

31 августа 2025 13:46  Общество
Шалабаев обсудил вопросы зимней уборки в городе

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что провёл первое в этом сезоне совещание, посвящённое подготовке к зимней уборке города. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Градоначальник напомнил, что за последние годы в Нижнем Новгороде была фактически заново выстроена система зимнего содержания улиц и контроля за качеством работ. В частности, парк техники был обновлён, маршруты уборки стали более логичными, а использование песка заметно сократилось — его заменили другие противогололёдные реагенты.

"Не забываем и о людях. Провели большую работу в части индексации заработной платы сотрудникам муниципальных дорожных предприятий, отремонтировали рабочие базы вместе с зонами отдыха", — подчеркнул Шалабаев.

По его словам, долгосрочные прогнозы на зиму 2025–2026 годов пока остаются противоречивыми. Тем не менее, городские власти намерены продолжить работу по всем направлениям, которые были обозначены ранее.

Ранее сообщалось, что минувшей зимой в Нижнем Новгороде снега выпало мало, поэтому сэкономленные на уборке средства направили на дорожный ремонт.

Теги:
Дороги Снег
Фоторепортажи
Водник закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
29 августа 2025 14:38"Водник" закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных