Провал на Даргомыжского в Нижнем Новгороде не могут заделать больше месяца

Жители Нижнего Новгорода обеспокоены затянувшимся ремонтом провала на улице Даргомыжского, 14. Как написала в соцсетях мэра Юрия Шалабаева одна из жительниц, проблема сохраняется уже более месяца, однако сроки устранения повреждений до сих пор не определены. 

По ее словам, обращение по этому вопросу направлялось в ДУК Ленинского района, "Теплоэнерго" и в группу губернатора. В последнем случае мэрия обещала ответить в течение двух-трех дней, но ответа так и не последовало. 

Женщина сообщила, что на месте провала отсутствует тротуар, из-за чего пешеходам приходится идти по проезжей части. Ограждение вокруг ямы часто падает, а сам провал продолжает увеличиваться в размерах.

Представители мэрии прокомментировали ситуацию, объяснив задержку сменой подрядчика. По их информации, работы планируется завершить ориентировочно к концу сентября.

Ранее нижегородцы сообщили о появлении крупных провалов на улице Новикова-Прибоя. В АО "Нижегородский водоканал" ответили, что на начало 2026 года там запланирован капремонт участка системы водоотведения, а пока опасную территорию огородили. 

