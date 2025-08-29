Более миллиона квадратных метров жилья хотят построить в Новинках Экономика

Фото: Кира Мишина

В поселке Новинки (входит в городской округ Нижний Новгород) планируется масштабное жилищное строительство. На территории более 139 гектаров появится около 1,1 млн кв. метров жилья. Об этом сообщает "ДОМ.РФ".

Финансовый институт в октябре проведёт серию аукционов по продаже четырёх земельных участков под средне- и малоэтажную застройку.

Первый этап торгов состоится 24 октября. На аукцион будут выставлены два участка площадью 43,93 и 39,08 га. На них планируется строительство примерно 385,7 тысячи и 293 тысяч кв. метров жилья соответственно. Начальная цена первого лота составляет 737,8 млн рублей, второго — 654,6 млн рублей. Приём заявок на участие завершится 20 октября.

Второй этап торгов намечен на 31 октября. В этот день будут реализованы участки площадью 30,1 га и 26,28 га с градостроительным потенциалом 198,1 тысячи и 217,3 тысячи кв. м жилья. Начальная стоимость лотов — 550,56 млн и 432,4 млн рублей соответственно. Подать заявки можно до 27 октября.

Отмечается, что все участки расположены вблизи жилого комплекса "Окский берег" и окружены как индивидуальной застройкой, так и незастроенными территориями. Объекты находятся в пешей доступности от остановок общественного транспорта, а расстояние до центра Нижнего Новгорода составляет около 20 км.

