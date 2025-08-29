Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
Экономика

Более миллиона квадратных метров жилья хотят построить в Новинках

03 сентября 2025 17:37  Экономика
Более миллиона квадратных метров жилья хотят построить в Новинках

Фото: Кира Мишина

В поселке Новинки (входит в городской округ Нижний Новгород) планируется масштабное жилищное строительство. На территории более 139 гектаров появится около 1,1 млн кв. метров жилья. Об этом сообщает "ДОМ.РФ". 

Финансовый институт в октябре проведёт серию аукционов по продаже четырёх земельных участков под средне- и малоэтажную застройку. 

Первый этап торгов состоится 24 октября. На аукцион будут выставлены два участка площадью 43,93 и 39,08 га. На них планируется строительство примерно 385,7 тысячи и 293 тысяч кв. метров жилья соответственно. Начальная цена первого лота составляет 737,8 млн рублей, второго — 654,6 млн рублей. Приём заявок на участие завершится 20 октября. 

Второй этап торгов намечен на 31 октября. В этот день будут реализованы участки площадью 30,1 га и 26,28 га с градостроительным потенциалом 198,1 тысячи и 217,3 тысячи кв. м жилья. Начальная стоимость лотов — 550,56 млн и 432,4 млн рублей соответственно. Подать заявки можно до 27 октября.

Отмечается, что все участки расположены вблизи жилого комплекса "Окский берег" и окружены как индивидуальной застройкой, так и незастроенными территориями. Объекты находятся в пешей доступности от остановок общественного транспорта, а расстояние до центра Нижнего Новгорода составляет около 20 км.

Ранее сообщалось, что более 77 000 квартир построят в Нижегородской области по КРТ. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

