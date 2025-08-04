Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 августа 2025 16:54  [141] На месте кинотеатра "Россия" планируют возвести новый ЖК и детский ледовый центр
10 августа 2025 14:26  [188] Нижегородцев приглашают принять участие в недельном православном велопробеге
10 августа 2025 13:35  [234] Нижегородцев предупредили о сильных дождях 10 августа
10 августа 2025 13:12  [219] Нижегородцы в ночь с 12 на 13 августа смогут наблюдать метеорный поток Персеиды
10 августа 2025 12:25  [226] "Работа России" приглашает нижегородцев на ярмарки вакансий в августе
10 августа 2025 11:56  [245] В МВД назвали пять улиц Нижнего Новгорода, где водители особенно любят погонять
10 августа 2025 11:36  [195] Трихолог Варенова рассказала нижегородцам о вреде для волос масок из пива
10 августа 2025 10:24  [213] Евгений Люлин: Строитель - самая мирная и самая нужная профессия
09 августа 2025 19:00  [391] Проезд по улице Баррикад перекрыли в Нижнем Новгороде
09 августа 2025 17:40  [428] Жители ЖК "Окский берег" выступили против строительства склада Wildberries
Общество

На месте кинотеатра "Россия" планируют возвести новый ЖК и детский ледовый центр

10 августа 2025 16:54  [141] Общество
На месте кинотеатра Россия планируют возвести новый ЖК и детский ледовый центр

Региональный штаб по вопросам градостроительства в Нижегородской области одобрил мастер-план Veren Group для комплексного развития территории на проспекте Ленина. Об этом сообщает "Ъ-Приволжье".

В рамках этого проекта девелопер планирует снести заброшенный кинотеатр "Россия" на проспекте Ленина и построить на его месте новый жилой комплекс и детский центр для занятий ледовыми видами спорта.

Кинотеатр "Россия", который имел самый большой экран в городе, был приобретён компанией Veren Group. Теперь, после сноса здания, на освободившемся участке планируется возвести многоквартирный дом и многофункциональный центр для детей, специализирующийся на ледовых видах спорта.

Архитектурную концепцию нового жилого комплекса и ледового дворца разработало известное бюро "Остоженка". В настоящее время компания занимается оформлением договора на комплексное развитие территории (КРТ).

Ранее сообщалось, что здание кинотеатра "Импульс" в Нижнем Новгороде снесли в феврале 2024 года. В настоящее время на его месте ведётся строительство высотного дома.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Кинотеатры Строительство
Поделиться:
Новости по теме
14 апреля 2025 11:58  [1110] Владелец продает здание бывшего кинотеатра "Октябрь" на Покровке за полмиллиарда
07 апреля 2025 19:52  [1512] Автолюбители превратили пустырь на месте "Электрона" в стихийную стоянку
22 октября 2024 11:31  [1178] Инвесторы не заинтересовались участком под бывшим к/т "Электрон"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных