На месте кинотеатра "Россия" планируют возвести новый ЖК и детский ледовый центр

Региональный штаб по вопросам градостроительства в Нижегородской области одобрил мастер-план Veren Group для комплексного развития территории на проспекте Ленина. Об этом сообщает "Ъ-Приволжье".
В рамках этого проекта девелопер планирует снести заброшенный кинотеатр "Россия" на проспекте Ленина и построить на его месте новый жилой комплекс и детский центр для занятий ледовыми видами спорта.
Кинотеатр "Россия", который имел самый большой экран в городе, был приобретён компанией Veren Group. Теперь, после сноса здания, на освободившемся участке планируется возвести многоквартирный дом и многофункциональный центр для детей, специализирующийся на ледовых видах спорта.
Архитектурную концепцию нового жилого комплекса и ледового дворца разработало известное бюро "Остоженка". В настоящее время компания занимается оформлением договора на комплексное развитие территории (КРТ).
Ранее сообщалось, что здание кинотеатра "Импульс" в Нижнем Новгороде снесли в феврале 2024 года. В настоящее время на его месте ведётся строительство высотного дома.
