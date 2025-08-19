Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Последние новости рубрики Общество
26 августа 2025 10:59  [14] Маршрут нижегородского электробуса Э-6 продлят до Верхних Печер
26 августа 2025 10:45  [44] В Нижегородской области завершился цикл проектных мастерских губернаторского проекта "Вам решать!"
26 августа 2025 10:30  [89] 9,8 млн рублей направили на охрану стройки в деревне Ольгино
26 августа 2025 09:59  [117] Школы в Княгинине и Лыскове откроются после масштабной реконструкции
26 августа 2025 09:37  [130] Движение частично ограничено на двух федеральных трассах в Нижегородской области
26 августа 2025 09:18  [133] Беженца из Абхазии лишили гражданства РФ за экстремизм в Нижнем Новгороде
26 августа 2025 09:00  [147] Эн+ Тепло Волга организовала летний отдых для детей сотрудников
26 августа 2025 08:40  [158] Госэкспертиза отклонила проект школы на 600 мест в Павлове
26 августа 2025 07:30  [171] Врач Савицкая рассказала, как начать вести активный образ жизни
26 августа 2025 06:51  [238] Нижегородский аэропорт возобновил работу после угрозы атаки БПЛА
Общество

9,8 млн рублей направили на охрану стройки в деревне Ольгино

26 августа 2025 10:30  Общество
9,8 млн рублей направили на охрану стройки в деревне Ольгино

АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" объявило конкурс на предоставление охранных услуг для строительной площадки в районе деревни Ольгино, входящей в Нижний Новгород. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. 

Согласно условиям закупки, подрядчику предстоит организовать круглосуточную охрану стройплощадки. Сначала до 31 марта 2026 года на объекте будет работать один охранный пост. Его задача — обеспечить безопасность на протяжении 196 дней.

Начиная с 1 апреля 2026 года и до конца декабря 2027 года, количество постов увеличится до двух. На этом этапе охрана будет вестись в течение 640 дней.

Каждый пост должен быть укомплектован одним сотрудником, работающим в режиме суточного дежурства — с 08:00 до 08:00 следующего дня.

Охранники обязаны вести документацию: журналы приёма и сдачи смен, регистрации посетителей, выдачи пропусков, а также учета въезда и выезда транспорта и перемещения материальных ценностей. Подрядчик также обязуется обеспечить оперативную замену охранника (в течение часа) в случае острого заболевания у сотрудника или иной нетрудоспособности.

Начальная стоимость контракта составляет 9,8 млн рублей. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 2 сентября 2025 года.

Напомним, что проект жилой застройки, реализуемый по механизму комплексного развития территории в Ольгине, прошел госэкспертизу.

Ранее в районе Ольгина стартовал один из крупнейших проектов комплексной жилой застройки в Нижнем Новгороде. Там планируется возвести 1,4 млн квадратных метров жилья.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных