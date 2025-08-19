9,8 млн рублей направили на охрану стройки в деревне Ольгино Общество

АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" объявило конкурс на предоставление охранных услуг для строительной площадки в районе деревни Ольгино, входящей в Нижний Новгород. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно условиям закупки, подрядчику предстоит организовать круглосуточную охрану стройплощадки. Сначала до 31 марта 2026 года на объекте будет работать один охранный пост. Его задача — обеспечить безопасность на протяжении 196 дней.

Начиная с 1 апреля 2026 года и до конца декабря 2027 года, количество постов увеличится до двух. На этом этапе охрана будет вестись в течение 640 дней.

Каждый пост должен быть укомплектован одним сотрудником, работающим в режиме суточного дежурства — с 08:00 до 08:00 следующего дня.

Охранники обязаны вести документацию: журналы приёма и сдачи смен, регистрации посетителей, выдачи пропусков, а также учета въезда и выезда транспорта и перемещения материальных ценностей. Подрядчик также обязуется обеспечить оперативную замену охранника (в течение часа) в случае острого заболевания у сотрудника или иной нетрудоспособности.

Начальная стоимость контракта составляет 9,8 млн рублей. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 2 сентября 2025 года.

Напомним, что проект жилой застройки, реализуемый по механизму комплексного развития территории в Ольгине, прошел госэкспертизу.

Ранее в районе Ольгина стартовал один из крупнейших проектов комплексной жилой застройки в Нижнем Новгороде. Там планируется возвести 1,4 млн квадратных метров жилья.