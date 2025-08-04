Круглогодичный глэмпинг-парк хотят построить в Нижнем Новгороде

Фото:
В Ленинском районе Нижнего Новгорода может появиться круглогодичный глэмпинг-парк. Согласно документах на сайте городской администрации, проект уже вынесен на общественные обсуждения.
Заниматься созданием туристического комплекса будет компания "Парк Марин-Юг". В августе 2023 года она получила в аренду участок на левом берегу Оки рядом с затоном имени 25 лет Октября. Стоимость строительства глэмпинг-парка оценивается в 427,7 млн рублей.
Чтобы реализовать задуманное, нужно перевести участок из зоны набережных (ТР-3н) в зону спортивно-рекреационного и развлекательного назначения (ТОсп-с). На заседании комиссии по вопросам землепользования и застройки в мае эту инициативу поддержали.
Обсуждение проекта продлится до 15 августа включительно.
Кроме того, круглогодичные глэмпинг-парки также появятся в Городецком и Борском округах.
Ранее сообщалось, что 170 гектаров земли, подходящей для размещения глэмпингов, баз отдыха и других туристических объектов, нашли в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+