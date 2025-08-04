Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Общество

Круглогодичный глэмпинг-парк хотят построить в Нижнем Новгороде

07 августа 2025 17:20  [82] Общество
Круглогодичный глэмпинг-парк хотят построить в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Ленинском районе Нижнего Новгорода может появиться круглогодичный глэмпинг-парк. Согласно документах на сайте городской администрации, проект уже вынесен на общественные обсуждения.

Заниматься созданием туристического комплекса будет компания "Парк Марин-Юг". В августе 2023 года она получила в аренду участок на левом берегу Оки рядом с затоном имени 25 лет Октября. Стоимость строительства глэмпинг-парка оценивается в 427,7 млн рублей.

Чтобы реализовать задуманное, нужно перевести участок из зоны набережных (ТР-3н) в зону спортивно-рекреационного и развлекательного назначения (ТОсп-с). На заседании комиссии по вопросам землепользования и застройки в мае эту инициативу поддержали.

Обсуждение проекта продлится до 15 августа включительно.

Кроме того, круглогодичные глэмпинг-парки также появятся в Городецком и Борском округах.

Ранее сообщалось, что 170 гектаров земли, подходящей для размещения глэмпингов, баз отдыха и других туристических объектов, нашли в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

