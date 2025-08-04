Круглогодичный глэмпинг-парк хотят построить в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В Ленинском районе Нижнего Новгорода может появиться круглогодичный глэмпинг-парк. Согласно документах на сайте городской администрации, проект уже вынесен на общественные обсуждения.

Заниматься созданием туристического комплекса будет компания "Парк Марин-Юг". В августе 2023 года она получила в аренду участок на левом берегу Оки рядом с затоном имени 25 лет Октября. Стоимость строительства глэмпинг-парка оценивается в 427,7 млн рублей.

Чтобы реализовать задуманное, нужно перевести участок из зоны набережных (ТР-3н) в зону спортивно-рекреационного и развлекательного назначения (ТОсп-с). На заседании комиссии по вопросам землепользования и застройки в мае эту инициативу поддержали.

Обсуждение проекта продлится до 15 августа включительно.

Кроме того, круглогодичные глэмпинг-парки также появятся в Городецком и Борском округах.

Ранее сообщалось, что 170 гектаров земли, подходящей для размещения глэмпингов, баз отдыха и других туристических объектов, нашли в Нижегородской области.