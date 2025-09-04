Выяснилось, чем питаются студенты в общежитиях Нижнего Новгорода Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

Сервис доставки "Яндекс Лавка" проанализировал предпочтения нижегородских студентов, проживающих в общежитиях. Исследование показало, что более 40% всех заказов приходятся на готовые блюда, а каждый десятый включает лапшу быстрого приготовления.

Средний чек одного заказа у студентов составляет от 1300 до 1400 рублей. При этом учащиеся чаще всего выбирают продукты, не требующие длительной готовки. В списке популярных товаров — сосиски, пельмени, чебупиццы и чебупели.

Среди бакалейных продуктов лидируют лапша и картофельное пюре быстрого приготовления, а также растворимые кофейные напитки в порционной упаковке. Особой популярностью пользуется азиатская лапша в формате вок. Когда на приготовление еды совсем нет времени, студенты отдают предпочтение уже готовым блюдам. Они входят почти в каждый второй заказ.

Выбор еды также зависит от учебного заведения. К примеру, студенты Высшей школы экономики чаще всего заказывают блюда из курицы. Например, курицу по-строгановски и сэндвичи с курицей. В Мининском университете популярны онигири с начинками из курицы, красной рыбы или креветок. Будущие врачи из Приволжского исследовательского медицинского университета предпочитают сытные блюда: пасту карбонара и куриный шницель с картофельным пюре.

Наибольший рост количества заказов фиксируется во второй половине декабря, когда студенты активно готовятся к зимней сессии. В этот период спрос на сладости и снеки возрастает примерно на 30%.

Сладкие и солёные перекусы помогают справляться со стрессом и поддерживать концентрацию во время подготовки к экзаменам. Классическими продуктами в этот период становятся шоколад, батончики и чипсы — они становятся своеобразным "топливом" для ночных занятий и работы с конспектами.

Среди любимых снеков нижегородских студентов — шоколадные плитки и батончики, которые стабильно входят в топ заказов в декабре.

Ранее сообщалось, что нижегородские студенты и школьники смогут ездить в электричках со скидкой 50%.