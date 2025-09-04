Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
Нижний Новгород показали в образе человека на Рекламном форуме

Нижний Новгород показали в образе человека на Рекламном форуме

Фото: Егор Емельянов

На XXV Рекламном форуме Нижний Новгород предстали в необычном формате — в виде портрета человека, созданного нейросетью.

Как сообщает ИА "НТА-Приволжье", презентация прошла во время пленарного заседания "Обзор рекламного рынка в России 2024 - 2025". Заместитель генерального директора "Национального рекламного альянса" по работе с регионами Елена Батракова представила образ города, созданный на основе данных опроса жителей.

Горожан спрашивали, чем для них привлекателен Нижний Новгород, каким бы они хотели его видеть, если бы он был человеком, и какими качествами этот образ должен обладать.

"Мы видим, что это мужчина средних лет. Он обаятельный, современный, деловой, красивый и так далее", – отметила Батракова.

На форуме также обсуждали влияние искусственного интеллекта на рекламную индустрию. Вице-президент ТПП России Елена Дыбова подчеркнула, что алгоритмы не способны заменить специалистов с творческим мышлением.

"Человек всегда победит там, где нужен нестандартный подход, креатив, новое видение и новое мышление. Поэтому я искренне верю, что все, что связано с вашей отраслью, точно окажется сильнее любых искусственных интеллектов", – сказала она.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ИИ Реклама
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
