Нижний Новгород показали в образе человека на Рекламном форуме Общество

Фото: Егор Емельянов

На XXV Рекламном форуме Нижний Новгород предстали в необычном формате — в виде портрета человека, созданного нейросетью.

Как сообщает ИА "НТА-Приволжье", презентация прошла во время пленарного заседания "Обзор рекламного рынка в России 2024 - 2025". Заместитель генерального директора "Национального рекламного альянса" по работе с регионами Елена Батракова представила образ города, созданный на основе данных опроса жителей.

Горожан спрашивали, чем для них привлекателен Нижний Новгород, каким бы они хотели его видеть, если бы он был человеком, и какими качествами этот образ должен обладать.

"Мы видим, что это мужчина средних лет. Он обаятельный, современный, деловой, красивый и так далее", – отметила Батракова.

На форуме также обсуждали влияние искусственного интеллекта на рекламную индустрию. Вице-президент ТПП России Елена Дыбова подчеркнула, что алгоритмы не способны заменить специалистов с творческим мышлением.

"Человек всегда победит там, где нужен нестандартный подход, креатив, новое видение и новое мышление. Поэтому я искренне верю, что все, что связано с вашей отраслью, точно окажется сильнее любых искусственных интеллектов", – сказала она.