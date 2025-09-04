Общественный совет стадиона "Водник" формируют в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Полина Зубова

В Нижнем Новгороде создаётся Общественный совет, который займётся вопросами будущего стадиона "Водник". В него войдут местные жители, представители спортивных сообществ, родительские активы и тренеры.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, формирование Совета уже на финальной стадии. Участие подтвердили председатель ТОС микрорайона "Горьковский" Татьяна Фомичева и координатор сообщества "Футбольные мамы Нижегородской области" Оксана Шлыкова.

Решение о создании органа было озвучено на встрече с жителями, прошедшей на базе ТОС "Горьковский". Диалог продолжался около полутора часов. Чиновники и горожане обсуждали причины закрытия стадиона, схемы обхода территории и предстоящие изменения на объекте.

По словам директора департамента социальных коммуникаций и молодёжной политики Артура Штояна, Совет станет площадкой для регулярного взаимодействия власти и местного сообщества.

"Впереди ещё много работы. Мы будем встречаться, обсуждать, и всё это — с участием тех, кто здесь живёт и неравнодушен", — подчеркнул он.

Первая встреча Совета состоится в ближайшее время.

Напомним, что стадион в центре Нижнего Новгорода признали аварийным. Доступ на него закрыли 29 августа. В тот же день корреспондент НИА "Нижний Новгород" побывал на стадионе и посмотрел, как выглядит разрушенный объект. Фоторепортаж вышел на нашем сайте.

Позже на сайте мэрии появилось постановление, из которого следует, что на территории "Водника" планируется снести 14 объектов капитального строительства.