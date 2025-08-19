Признанный аварийным стадион "Водник" закроют с 29 августа Спорт

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Стадион "Водник" в Нижнем Новгороде закрывают после признания аварийным. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Один из старейших спортивных объектов Нижнего Новгорода — стадион "Водник", построенный в 1937 году, — признан аварийным по результатам технического обследования. Проверку провела специализированная организация, выявившая значительный износ ключевых элементов инфраструктуры: здания спортивного клуба, футбольного поля, беговых дорожек и трибун.

В связи с этим с 29 августа доступ на территорию стадиона будет полностью закрыт, а охрана объекта усилена.

Занятия воспитанников спортивной школы "Водник" с нового учебного года временно перенесут на тренировочные базы других школ. По словам директора департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода Антона Ермакова, процесс перевода организован заранее и проходит поэтапно.

"Часть ребят из отделений по легкой атлетике, триатлону и регби уже тренируются в других школах, поскольку на "Воднике“ не было нужной инфраструктуры. Остальным мы оказываем поддержку и держим контакт с родителями, чтобы оперативно информировать их о всех изменениях", — отметил Ермаков.

Параллельно Институт развития агломерации Нижегородской области работает над созданием мастер-плана по развитию территории стадиона. Документ будет опубликован после завершения технико-экономических расчетов. Ключевая задача — сохранить спортивную функцию территории и обеспечить доступность для детей.

"Территория вокруг стадиона давно устарела морально и физически. Нужен комплексный подход, чтобы создать современное городское пространство, где и дети, и взрослые смогут заниматься спортом", — подчеркнул заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин.

Ранее сообщалось, что стадион "Водник" в Нижнем Новгороде могут выставить на торги в рамках КРТ.