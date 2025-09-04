14 объектов снесут на аварийном стадионе "Водник" Спорт

Фото: Полина Зубова

На стадионе "Водник" будет снесено 14 объектов капитального строительства. Об этом сообщается в постановлении администрации Нижнего Новгорода от 13 августа 2025 года.

В перечень подлежащих демонтажу сооружений вошли футбольное поле, хоккейная коробка, два теннисных корта, два забора, два гаражных блока, беговая дорожка, судейская будка, трибуны, трансформаторная подстанция, школа фигурного катания и здание спортивного клуба.

Напомним, с 29 августа доступ на территорию "Водника" был полностью закрыт, так как объект признали аварийным. Разговоры о возможной реконструкции стадиона ведутся более 15 лет, однако до дела так и не дошло.

В феврале 2025 года стало известно, что участок может быть выставлен на торги в рамках программы комплексного развития территории. В постановлении городской администрации также указано, что признание объекта аварийным связано с подготовкой к реализации проекта КРТ на территории нежилой застройки.

На сегодняшний день никаких работ на аварийном стадионе не ведется. Как сообщали в мэрии, Институт развития агломерации Нижегородской области разрабатывает мастер-план будущего использования территории. При этом власти подчеркивают, что объект сохранит спортивную функцию и останется доступным для жителей.

Посмотреть, как выглядит аварийный стадион "Водник" сейчас, можно в нашем фоторепортаже.

Ранее сообщалось, что строительство нового футбольного поля с подогревом около ФОК "Мещерский" оценили в 155 млн рублей.