Покрытие обновят на станции канатной дороги "Борская" Общество

Фото: Александр Воложанин

На станции "Борская" пассажирской канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором планируют обновить напольное покрытие в зоне посадки и высадки. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Соответствующий конкурс объявило акционерное общество "Нижегородские канатные дороги". Заявки принимаются до 15 августа.

Подрядчику предстоит демонтировать старую керамическую плитку и уложить новое полимерное покрытие толщиной 9 мм на площади 180 квадратных метров. Обновление коснется двух участков: зоны посадки с турникетами и зоны высадки. Площадка расположена на высоте около 9 метров и частично накрыта навесом. Также в состав объекта входят наклонные пандусы, предназначенные для проезда детских и инвалидных колясок. Сейчас они имеют дефекты бетонного основания, которые также будут устранены.

Работы пройдут без остановки перевозочного процесса. Они будут проводится в часы, не мешающие движению канатной дороги. По согласованию с заказчиком возможен ночной график. Стоимость контракта составляет 3 746 171,16 рубля. Работы должны быть выполнены за 45 календарных дней с момента поступления аванса подрядчику, но срок может быть продлен в случае неблагоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что в июле канатная дорога перевезла рекордное количество людей - более 350 тысяч пассажиров.