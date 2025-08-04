Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Что известно о стоимости проезда по новой нижегородской канатке через Оку

Что известно о стоимости проезда по новой нижегородской канатке через Оку

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Тариф на проезд по канатной дороге через Оку в Нижнем Новгороде утвердит региональное министерство транспорта. Об этом сообщил замминистра Денис Рябинин в ходе церемонии начала строительства второй очереди канатной линии, передает НИА "Нижний Новгород".

Как пояснил чиновник, окончательная стоимость будет зависеть от транспортной ситуации в городе на момент запуска маршрута. Но уже сейчас понятно, что вероятность установления пересадочного тарифа крайне мала, поскольку экономически это нецелесообразно.

Скорее всего, оплата проезда будет осуществляться по карте "Ситикард", которая объединит оплату за поездку по канатной дороге и пересадку на городской общественный транспорт. Такой вариант, по словам Рябинина, окажется дешевле, чем разовая поездка для туристов.

Он также подчеркнул, что маршрут будет востребован не только среди гостей приволжской столицы, но и среди местных жителей. Особенно большой пассажиропоток ожидается из нижней части города в парк "Швейцария".

"Мы уверены, что канатной дорогой будут активно пользоваться все, кто сегодня передвигается на метро в заречной части. Региональное правительство разработает продуманную тарифную политику, чтобы обеспечить удобный и доступный проезд", — добавил замминистра.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в нижегородском общественном транспорте пока останется без изменений.

Напомним также, что пассажирам канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и Бор, стал доступен новый цифровой помощник — Telegram-бот.

