Столкновение с лосем в Нижегородской области обернулось госпитализацией водителя Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

На участке трассы Нижний Новгород — Саратов в Шатковском районе произошло ДТП с участием дикого животного. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошёл 6 сентября около 23:45 на 148-м километре автодороги. 25-летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на лося.

Мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее водителей призвали быть особенно внимательными на загородных трассах, особенно в тёмное время суток, так как с конца августа по начало октября у лосей наступает брачный период. В это время животные становятся особенно активными и агрессивными, чаще выходят на дороги, что повышает риск столкновений с транспортом.