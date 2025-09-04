Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Происшествия
07 сентября 2025 17:00  [1] Столкновение с лосем в Нижегородской области обернулось госпитализацией водителя
07 сентября 2025 16:41  [62] Бастрыкин затребовал доклад по делу о разбитой дороге в деревне Килелей
07 сентября 2025 14:33  [137] Пастуха из Перевозского округа задержали за хранение марихуаны
07 сентября 2025 12:12  [174] Подросток на питбайке сбил велосипедистов на обочине в Балахне
06 сентября 2025 18:54  [502] Странная драка в Кстове обернулась полицейской проверкой
06 сентября 2025 18:31  [412] Опубликованы фото с места столкновения буксира с лодкой в Кстовском районе
06 сентября 2025 16:27  [409] Начаты проверки по факту столкновения буксира с лодкой в Кстовском районе
06 сентября 2025 16:16  [407] Буксир протаранил лодку в Кстовском районе: один человек погиб
06 сентября 2025 15:28  [392] 11 человек спасли на пожаре в МКД на проспекте Гагарина
06 сентября 2025 14:00  [458] Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за зверского избиения нижегородки
Происшествия

Столкновение с лосем в Нижегородской области обернулось госпитализацией водителя

07 сентября 2025 17:00  Происшествия
Столкновение с лосем в Нижегородской области обернулось госпитализацией водителя

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

На участке трассы Нижний Новгород — Саратов в Шатковском районе произошло ДТП с участием дикого животного. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

Инцидент произошёл 6 сентября около 23:45 на 148-м километре автодороги. 25-летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на лося.

Мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее водителей призвали быть особенно внимательными на загородных трассах, особенно в тёмное время суток, так как с конца августа по начало октября у лосей наступает брачный период. В это время животные становятся особенно активными и агрессивными, чаще выходят на дороги, что повышает риск столкновений с транспортом.

