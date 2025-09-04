Столкновение с лосем в Нижегородской области обернулось госпитализацией водителя

Фото:
На участке трассы Нижний Новгород — Саратов в Шатковском районе произошло ДТП с участием дикого животного. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошёл 6 сентября около 23:45 на 148-м километре автодороги. 25-летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на лося.
Мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован. О состоянии пострадавшего не сообщается.
Ранее водителей призвали быть особенно внимательными на загородных трассах, особенно в тёмное время суток, так как с конца августа по начало октября у лосей наступает брачный период. В это время животные становятся особенно активными и агрессивными, чаще выходят на дороги, что повышает риск столкновений с транспортом.
