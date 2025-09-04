Полицейские задержали банду квартирных воров в Нижнем Новгороде

Фото:
Сотрудники полиции задержали с поличным троих рецидивистов, причастных к серии квартирных краж в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Личности участников преступной группы были установлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий. После этого за ними организовали наблюдение.
В конце июля злоумышленники арендовали автомобиль и приехали к дому, где заранее были отмечены квартиры. Один из них остался на улице, а двое вошли в подъезд, чтобы проверить "маячки". Подобрав ключи, они вскрыли дверь и похитили имущество, намереваясь увезти его на машине.
Однако завершить преступление им не удалось. На месте их задержали сотрудники 9 отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области и ОУР УМВД России по Нижнему Новгороду при поддержке бойцов СОБР Росгвардии.
Задержанными оказались ранее судимые жители поселка Буревестник Богородского района 31 и 46 лет, а также 43-летний нижегородец, также имеющий судимость.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Кроме того, следствием доказана их причастность еще к восьми кражам, совершенным в четырех районах города. При обысках в их жилищах изъяли часть похищенного имущества. Все эпизоды объединены в одно производство, расследование продолжается.
Суд заключил обвиняемых под стражу.
Известно, что одной из жертв преступников стала семья мужчины, который сейчас находится в зоне СВО. Он записал видеообращение, в котором поблагодарил сотрудников полиции за работу.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+