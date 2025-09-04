Полицейские задержали банду квартирных воров в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: скриншот видео ГУ МВД по Нижегородской области

Сотрудники полиции задержали с поличным троих рецидивистов, причастных к серии квартирных краж в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Личности участников преступной группы были установлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий. После этого за ними организовали наблюдение.

В конце июля злоумышленники арендовали автомобиль и приехали к дому, где заранее были отмечены квартиры. Один из них остался на улице, а двое вошли в подъезд, чтобы проверить "маячки". Подобрав ключи, они вскрыли дверь и похитили имущество, намереваясь увезти его на машине.

Однако завершить преступление им не удалось. На месте их задержали сотрудники 9 отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области и ОУР УМВД России по Нижнему Новгороду при поддержке бойцов СОБР Росгвардии.

Задержанными оказались ранее судимые жители поселка Буревестник Богородского района 31 и 46 лет, а также 43-летний нижегородец, также имеющий судимость.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Кроме того, следствием доказана их причастность еще к восьми кражам, совершенным в четырех районах города. При обысках в их жилищах изъяли часть похищенного имущества. Все эпизоды объединены в одно производство, расследование продолжается.

Суд заключил обвиняемых под стражу.

Известно, что одной из жертв преступников стала семья мужчины, который сейчас находится в зоне СВО. Он записал видеообращение, в котором поблагодарил сотрудников полиции за работу.