Общество

Новый трамвай проекта "Вагон Победы" начал курсировать в Нижнем Новгороде

01 сентября 2025 20:00  [2] Общество
Новый трамвай проекта Вагон Победы начал курсировать в Нижнем Новгороде

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

В Нижнем Новгороде на маршрут №12 вышел новый тематический трамвай в рамках патриотического проекта "Вагон Победы". Его экспозиция посвящена трудовому подвигу горьковских предприятий во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтёры Победы". 

Оформление вагона рассказывает о вкладе двух ключевых заводов — "Красное Сормово" и "Сокол". Эти предприятия обеспечивали фронт техникой, снарядами и самолетами, играя важную роль в достижении Победы.

Одна из сторон вагона посвящена заводу "Красное Сормово", который за полтора месяца перестроил производство на выпуск военной техники. За годы войны здесь было собрано более 13 тысяч танков Т-34, а также построено 27 подводных лодок — почти половина всего советского подводного флота того времени. Кроме того, рабочие вернули в строй более 1800 поврежденных танков. За эти заслуги завод был награжден орденами Ленина и Отечественной войны I степени.

"Сормовичи были и остаются патриотами родной страны и родного города. На предприятии память о героической истории трепетно сохраняется. И мы рады, что благодаря проекту волонтеров Победы об этой истории будут ежедневно вспоминать сотни наших земляков. Отличный, нужный проект!" — отметила заместитель директора музея истории завода "Красное Сормово" Маргарита Финюкова.

Вторая часть экспозиции посвящена авиастроительному заводу "Сокол", где в годы войны массово производились истребители ЛаГГ-3, Ла-5 и Ла-7. В 1941 году предприятие выпускало по 24 самолета в сутки. Каждый четвертый советский истребитель был собран в Горьком.

"Проект "Вагон Победы", помогает прикоснуться к славной и героической истории нашего города, который по указу президента носит высокое звание Города трудовой доблести. Люди работали по 12 часов в условиях холода и голода, чтобы в сжатые сроки обеспечить фронт всем необходимым. Наш долг — сохранить эту память, особенно для молодежи", — подчеркнула руководитель нижегородского отделения движения "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

Это уже второй трамвай Победы на маршруте №12. Первый начал курсировать в августе. В его салоне находятся материалы о четырех выдающихся земляках: дважды Герое Советского Союза Арсении Ворожейкине, генерал-лейтенанте авиации Василии Рязанове, торпедном электрике Евгении Никонове и политруке морской пехоты Николае Фильченкове. 

Всего к 2025 году в Нижегородской области планируется запустить 14 трамвайных и 5 вагонов метро с историческими экспозициями.

ВОВ Память Трамвай
