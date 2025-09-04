Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Мужчина с пистолетом напал на водителя нижегородского автобуса

Мужчина с пистолетом напал на водителя нижегородского автобуса

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Водитель автобуса стал жертвой дерзкого нападения в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

На улице Лесной городок перед транспортом внезапно выбежал мужчина с пистолетом в руках. Он направил оружие на водителя и потребовал деньги. Под угрозой расправы злоумышленник забрал из кассы тысячу рублей и скрылся.

32-летний водитель сразу сообщил о случившемся в полицию. На место выехали оперативники, которые быстро установили личность подозреваемого.

Им оказался 56-летний житель Нижнего Новгорода. Мужчина нигде не работает и ранее уже был судим. При задержании у него изъяли травматический пистолет, с которым он, по версии следствия, совершил нападение.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полиция задержала пьяного нижегородца, гонявшего по городу ночью.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

