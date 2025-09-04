Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
09 сентября 2025 19:00  [97] СК начал проверку из-за гибели 61-летнего мужчины в нижегородском озере
09 сентября 2025 18:27  [112] Упавший на девочку в Княгинине мужчина получил 10 суток ареста
09 сентября 2025 16:58  [157] 17 ДТП с дикими животными произошло в Нижегородской области с начала года
09 сентября 2025 16:38  [178] Нижегородца осудят за финансирование экстремистов
09 сентября 2025 14:33  [215] Тело утонувшего в нижегородском озере мужчины нашли спустя три дня
09 сентября 2025 13:01  [282] Четырех человек осудили за взятки на нижегородском оборонном предприятии
09 сентября 2025 11:34  [248] Нижегородский слесарь найден мертвым на стройке АЭС в Египте
09 сентября 2025 11:18  [241] Мужчина с пистолетом напал на водителя нижегородского автобуса
09 сентября 2025 10:34  [326] Водитель ВАЗа погиб с жутком ДТП с лосем в Нижегородской области
09 сентября 2025 07:00  [357] Полиция задержала пьяного водителя, гонявшего по ночному Нижнему Новгороду
Происшествия

СК начал проверку из-за гибели 61-летнего мужчины в нижегородском озере

09 сентября 2025 19:00  [97] Происшествия
СК начал проверку из-за гибели 61-летнего мужчины в нижегородском озере

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Канавинском районе Нижнего Новгорода проводится доследственная проверка по факту гибели пожилого мужчины, тело которого нашли в местном озере.

Напомним, трагедия произошла вечером 6 сентября. Погибшего 61-летнего мужчину искали 3 дня.

На место происшествия выехал следователь районного отдела Следственного комитета. Он организовал проверку, чтобы выяснить, что именно произошло.

При осмотре тела эксперты не нашли признаков насильственной смерти или каких-либо подозрительных повреждений. Чтобы точно установить причину гибели, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку из-за гибели пожарного, участвовавшего в тушении пожара на складе в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Следственное управление Утонувшие
Поделиться:
Новости по теме
26 августа 2025 17:33  [830] СК выясняет обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Сухобезводном
25 августа 2025 16:07  [690] Зарезавший в ссоре своего знакомого нижегородец предстанет перед судом
21 августа 2025 15:39  [848] Подозреваемый в двойном убийстве в Нижнем Новгороде арестован
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных