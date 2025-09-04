СК начал проверку из-за гибели 61-летнего мужчины в нижегородском озере

Фото:
В Канавинском районе Нижнего Новгорода проводится доследственная проверка по факту гибели пожилого мужчины, тело которого нашли в местном озере.
Напомним, трагедия произошла вечером 6 сентября. Погибшего 61-летнего мужчину искали 3 дня.
На место происшествия выехал следователь районного отдела Следственного комитета. Он организовал проверку, чтобы выяснить, что именно произошло.
При осмотре тела эксперты не нашли признаков насильственной смерти или каких-либо подозрительных повреждений. Чтобы точно установить причину гибели, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку из-за гибели пожарного, участвовавшего в тушении пожара на складе в Нижнем Новгороде.
