Тело утонувшего в нижегородском озере мужчины нашли спустя три дня Происшествия

Утонувшего в Больничном озере человека искали три дня. 9 сентября тело было извлечено из водоема, рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в Нижнем Новгороде вечером 6 сентября. Очевидцы сообщили в экстренные службы о том, что в озере утонул мужчина. На место прибыли спасатели и начали поисковую операцию.

Поисковые работы продолжались вплоть до 9 сентября. Водолазы аварийно-спасательного отряда города обнаружили и подняли из воды тело 61-летнего мужчины.

В настоящее время специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что мужчина утонул в Волге в районе Нижневолжской набережной.