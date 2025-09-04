Тело утонувшего в нижегородском озере мужчины нашли спустя три дня

Утонувшего в Больничном озере человека искали три дня. 9 сентября тело было извлечено из водоема, рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области.
По данным ведомства, инцидент произошел в Нижнем Новгороде вечером 6 сентября. Очевидцы сообщили в экстренные службы о том, что в озере утонул мужчина. На место прибыли спасатели и начали поисковую операцию.
Поисковые работы продолжались вплоть до 9 сентября. Водолазы аварийно-спасательного отряда города обнаружили и подняли из воды тело 61-летнего мужчины.
В настоящее время специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что мужчина утонул в Волге в районе Нижневолжской набережной.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+