Культура и отдых

Фотовыставка КНДР: Мосты дружбы открылась в центре Нижнего Новгорода

Фото: Максим Герасимов

9 сентября в Нижнем Новгороде состоялось открытие фотовыставки "КНДР: Мосты дружбы" (0+), приуроченной к 80-летию Победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны. А еще именно в этот день в 1948 году Корейская Народно-Демократическая Республика была провозглашена в качестве независимого государства в северной части Корейского полуострова. 

Открыл выставку почетный консул КНДР в Нижнем Новгороде Олег Ким. 

"Мое сердце наполнено радостью, что я дожил до такого счастливого дня, когда нижегородцы чествуют День образования Корейской Народной Демократической Республики и считают северокорейцев поистине родными братьями", - сказал Олег Ким. 

В экспозицию вошли 120 фоторабот российских и корейских авторов. Среди тем выставки: история освобождения КНДР, восстановление и развитие народного хозяйства; культурные проекты двух стран; участие корейских бойцов в проведении СВО. 

Выставка доступна каждому - она расположилась на Большой Покровской улице перед Нижегородским театром драмы имени Горького. Ознакомиться с ней можно до конца сентября. 

После торжественного открытия выставки состоялась встреча Олега Кима с нижегородскими школьниками и студентами. Ребята смогли задать гостям интересующие вопросы и поближе познакомиться с северокорейской культурой.

Добавим, что организаторами мероприятий выступили центр патриотического воспитания "Авангард" и нижегородское отделение Российского военно-исторического общества. 

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде прошла презентация книги о героях Великой Отечественной войны. 

Автор текста: Анастасия Беленко

Выставка Международное сотрудничество
